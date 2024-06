Rakúšania zdolali Holandsko 3:2 a vyhrali D-skupinu

D-skupina, 3. kolo:



Holandsko - Rakúsko 2:3 (0:1)



Góly: 47. Gakpo, 78. Depay - 6. Malen (vl.), 59. Schmid, 60. Sabitzer. ŽK: Posch, Wimmer, Querfeld (všetci Rak.). Rozhodcovia: KRUŽLIAK - HANCKO, POZOR (všetci SR).



Holandsko: Verbruggen – Geertruida, de Vrij, van Dij, Ake (66. van de Ven) – Reijnders (66. Wijnaldum), Schouten, Veerman (35. Simons) – Malen (72. Weghorst), Depay, Gakpo



Rakúsko: Pentz – Posch, Wöber, Lienhart (64. Querfeld) , Prass – Seiwald, Grillitsch (64. Laimer) - Wimmer (64. Baumgartner), Sabitzer, Schmid (90.+2 Weimann) – Arnautovič (78. Gregoritsch)

hlasy aktérov (zdroj: Reuters, AFP, APA):



Virgil van Dijk, kapitán Holandska: "Zápas sme odštartovali slabo, málo sme držali loptu a prehrávali sme osobné súboje. Od začiatku sme len doťahovali náskok súpera. Chýbala nám energia. Hovorili sme o tom v polčasovej prestávke. Je to nepochopiteľné na záverečnom turnaji ME, nemám na to v tejto chvíli žiadne vysvetlenie. Všetci musíme odviesť viac, lebo toto bolo zlé. Ak chceme na tomto šampionáte niečo dosiahnuť, musíme čosi rýchlo zmeniť. Všetci za to nesieme zodpovednosť."



Cody Gakpo, autor prvého gólu Holandska: "Nie sme šťastní. Po zápase padali tvrdé slová od trénera i hráčov. Asi nám chýbala iskra, musíme sa na to ešte pozrieť. Keby sme vedeli, kde je chyba, zmenili by sme to. Nedostali sme sa k tomu, aby sme hrali náš futbal. V druhom polčase sme sa zlepšili, ale nestačilo to."



Marcel Sabitzer, strelec víťazného gólu Rakúska a najlepší hráč zápasu: "V uplynulých dňoch som tvrdo pracoval, mužstvo ma podporovalo. Nemôže byť lepší pocit, ako streliť víťazný gól a prispieť k takému triumfu a prvenstvu v skupine. Cena pre najlepšieho hráča zápasu je už len bonus. Snažím sa všetko odovzdať tímu, chcem mu pomôcť gólmi či asistenciami. Rozhodujúca bola intenzita, v nej sme zvykli v minulosti väčšinou zaostávať. Ak pokoríte Holandsko a vyhráte skupinu, tak nemôžete byť slabí."

tabuľka D-skupiny:



1. Rakúsko 3 2 0 1 6:4 6*



2. Francúzsko 3 1 2 0 2:1 5*



3. Holandsko 3 1 1 1 4:4 4*



4. Poľsko 3 0 1 2 3:6 1



* - postup do osemfinále



Berlín 25. júna (TASR) - Futbalisti Rakúska zdolali vo svojom záverečnom skupinovom dueli na ME Holandsko 3:2 a postúpili do osemfinále ako víťazi. V pútavom ofenzívnom zápase rozhodol o triumfe v 80. minúte Marcel Sabitzer. Holanďania mali už pred stretnutím istý postup, do vyraďovacej fázy idú napokon z tretej priečky. Zápas na Olympijskom štadión v Berlíne viedli slovenskí rozhodcovia, hlavnému arbitrovi Ivanovi Kružliakovi pomáhali na čiarach Branislav Hancko a Ján Pozor.Rakúšania dosiahli druhé víťazstvo na EURO 2024 v Nemecku a so šiestimi bodmi sa vyšvihli z tretej priečky až na čelo D-skupiny, keď predbehli aj Francúzov. Holandsko zdolali v súťažnom zápase prvýkrát od roku 1984. V osemfinále narazia na druhý tím F-skupiny.proti Rakúsku neustále iba doťahovali náskok, po prehre skončili v tabuľke so 4 bodmi až na treťom mieste, z ktorého sa taktiež prebojovali do osemfinále. V tabuľke tretích tímov skončia minimálne pred Maďarskom (3 b.) a Chorvátskom (2). Na meno svojho súpera vo vyraďovačke musia takisto ešte čakať.Tréner Holandska Koeman spravil v porovnaní so zápasom s Francúzskom (0:0) tri zmeny v zostave, namiesto trojice Dumfries, Simons, Frimpong dostali príležitosť obranca Geertruida, stredopoliar Veerman a útočník Malen. Rakúšania nemohli počítať so zraneným stopérom Traunerom, ktorého nahradil Wöber, na ľavom kraji obrany Mweneho vymenil Prass a v stredovej formácii nastúpili Wimmer a Schmid namiesto Baumgartnera a Laimera. Zverenci Ralfa Rangnicka začali aktívne a už v 6. minúte sa ujali vedenia, keď si po centri Prassa nešťastne zrazil loptu do vlastnej siete Malen. Holanďania odpovedali šancou Reijndersa, ktorý v dobrej pozícii minul bránu. Tutovku zahodil aj Malen, po prihrávke Reijndersa poslal loptu vedľa vzdialenejšej žrde. Rakúšania odolali a v 38. minúte mohli zvýšiť náskok, jedovku Sabizera však vytesnil Verbruggen a vzápätí Arnautovič nespracoval ľahkú loptu sám pred súperovým brankárom. Na druhej strane sa hlavičkou pokúšal o vyrovnanie Depay, ale akciu zastavil ofsajd. Rakúšania boli v prvom polčase nebezpečnejší, častejšie držali loptu na kopačkách a strelecky hrozili.Nevyšiel im však štart do druhého dejstva. Hneď po zmene strán Grillitsch stratil loptu v strede ihriska, striedajúci Simons potiahol akciu, pred šestnástkou prihral naľavo Gakpovi a ten po zasekávačke presneloptu k vzdialenejšej žrdi - 1:1.zachutilo, van Dijk po rohu hlavičkoval tesne nad brvno. Rakúšania sa ale rýchlo otriasli a v 59. minúte sa opäť dostali do vedenia. Grillitsch našiel centrom Schmida a jeho hlavičku už nedokázal spred bránkovej čiary odpratať preč de Vrij. Holanďania museli po tomto momente zmeniť hru, Koeman poslal na trávnik dlháňa Weghorsta so snahou hľadať ho vysokými loptami. Striedajúci hráč sa za dôveru hneď odvďačil. V 75. minúte hlavou priklepol loptu Depayovi a ten hoci tiesnený, dokázal ju poslať zo 7 metrov za Pentza. Rakúšania reklamovali ruku, ale VAR preukázal, že holandský útočník si loptu spracoval telom a gól platil. Západní susedia SR ani po vyrovnaní nepoľavovali v úsilí a dokázali sa tretíkrát dostať do vedenia. V 81. minúte našiel Baumgartner uličkou Sabitzera, ktorý nekompromisne zavesil - 2:3. A to nemuselo byť všetko, Baumgartner hneď na to z uhla rozvlnil sieť, jeho gólovú radosť zastavil ofsajd. Holanďania v závere vrhli všetky sily do útoku. Vyrovnania sa už nedočkali, lebo hlavička Weghorsta mierila nad.