Ronaldo ako prvý nastúpil na šieste ME, Pepe je najstarší

Lipsko 18. júna (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý nastúpil na šiestich majstrovstvách Európy. Rekord vytvoril štartom v utorňajšom zápase F-skupiny proti Česku, v ktorom nastúpil v základnej zostave. V nej figuroval aj obranca Pepe sa stal vo veku 41 rokov, 3 mesiace a 23 dní najstarším hráčom ME.



Prekonal tým rekord maďarského brankára Gábora Királyho, ktorý mal v deň svojho posledného zápasu na ME 2016 proti Belgicku 40 rokov a 86 dní.



Ronaldo debutoval na ME v roku 2004, následne si zahral aj na šampionátoch v rokoch 2008, 2012, 2016 a 2020, ktoré sa konali v roku 2021. V roku 2016 doviedol portugalskú reprezentáciu k historickému triumfu na ME vo Francúzsku, v ktorom jeho tím zdolal domácich 1:0 po predĺžení. "Dnes sa začína ďalšia kapitola našej histórie. Rád spomínam na svoj prvý deň v národnom tíme, ale aj na reprezentačnú cestu plnú výziev a víťazstiev. Teraz mám česť byť po boku spoluhráčov s množstvom talentu a odhodlania. Spolu sme nezastaviteľní," uviedol na sociálnej sieti X.



Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty mal pred zápasom s Českom na konte 130 gólov v 207 reprezentačných zápasoch a rekordné sú aj jeho zápisy v počte gólov na ME (14) a odohratých zápasoch (25).