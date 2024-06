Rumuni rozhodli za hodinu, Ukrajincov zdolali 3:0

E-skupina, 1. kolo:



Rumunsko - Ukrajina 3:0 (1:0)



Góly: 29. Stanciu, 53. R. Marin, 57. Dragus. ŽK: R. Marin - Konopľa. Rozhodovali: Nyberg - Beigi, Söderqvist (všetci Švéd.)







Rumunsko: Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu - M. Marin (75. Rus) - Man (62. Hagi), R. Marin, Stanciu (86. Racovitan), Coman (62. Mihaila) - Dragus (75. Puscas)



Ukrajina: Lunin - Konopľa (72. Tymčyk), Zabarnyj, Matvijenko, Zinčenko - Stepanenko (62. Bražko), Šaparenko (62. Jaremčuk) - Cygankov (62. Jarmolenko), Sudakov (83. Malinovskyj), Mudryk - Dovbyk

Rumunskí futbalisti sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Nicolae Stanciu počas zápasu základnej E-skupiny Rumunsko - Ukrajina na ME vo futbale v Mníchove v pondelok 17. júna 2024. Foto: TASR/AP

Mníchov 17. júna (TASR) - Futbalisti Rumunska si v úvodnom stretnutí E-skupiny na ME v Nemecku poradili s Ukrajinou 3:0. V súboji súperov Slovenska padli všetky góly v prvej hodine, skórovali Nicolae Stanciu, Razvan Marin a Denis Dragus.Ukrajinci vo svojom druhom vystúpení na podujatí nastúpia proti Slovákom v piatok 21. júna o 15.00. Rumuni budú v 2. kole hrať s Belgičanmi v sobotu 22. júna o 21.00.Súboj v úvodných 25 minútach veľa futbalovej krásy nepriniesol. Rumuni nastúpili na trávnik s defenzívnou taktikou, Ukrajinci sa snažili držať loptu na kopačkách a tvoriť, no nedostali sa k zakončeniu. Rumuni sa dostali do vedenia po hrubej chybe obrany súpera. Ukrajinský stopér Mykola Matvijenko sa ocitol sám s loptou na hranici vlastnej šestnástky, brankár Andrij Lunin sa mu snažil pomôcť odkopom, no zamieril priamo na Dennisa Mana. Stredopoliar Parmy ju odovzdal kapitánovi svojho mužstva a Nicolae Stanciu zamieril z prvej presne pod brvno. Gól diametrálne zmenil obraz hry. Ukrajinci zvýšili aktivitu, no aj Rumuni sa osmelili. Nebezpečných situácií začalo pribúdať. V 38. minúte sa Ukrajinci nahrnuli do šestnástky súpera, no cez rumunské bloky sa nepresadili. Hneď z následného protiútoku mohol pridať druhý gól Man, no jeho pokus skončil po teči tesne vedľa žrde. Nasledoval rohový kop a do streleckej listiny sa opäť mohol zapísať Stanciu. Bývalý hráč Sparty i Slavie Praha sa snažil zaskočiť brankára Andrija Lunina, no lopta skončila iba na brvne.Tréner Ukrajincov Serhij Rebrov sa cez polčas neodhodlal k striedaniu a jeho základná zostava ho nepotešila. V prvej pätnásťminútovke po zmene strán inkasovala ďalšie dva góly. Najprv sa v 53. minúte pustili Rumuni do rýchleho protiútoku, podporil ho aj krajný obranca Andrei Ratiu, ktorý našiel v druhej vlne Marina a strela stredopoliara Empoli prepadla Luninovi popod ruky. Brankár Realu Madrid onedlho ukázal svoje kvality, keď zneškodnil pokus Ratiua na roh. Ten však zahrali Rumuni na krátko, na čo Ukrajinci nedokázali vhodne zareagovať, Man sa poľahkypred bránu a posunul loptu úplne voľnému Denisovi Dragusovi do malého vápna. Útočník Standardu Liege, ktorý odohral uplynulú sezónu v Gaziantepe, nemal problémy trafiť prázdnu bránu. Aj za stavu 3:0 hrali Rumuni v eufórii v útoku i v obrane, Ukrajinci sa pokúsili dať aspoň čestný gól. Najbližšie k tomu boli v 75. min, keď z diaľky vystrelil Heorhij Sudakov, no zaskvel sa aj brankár Rumunov Florin Nita.