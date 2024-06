Taliani uhrali bod s Chorvátmi a postúpili do osemfinále

B-skupina, 3. kolo:



Chorvátsko - Taliansko 1:1 (0:0)



Góly: 90.+8 Zaccagni - 55. Modrič. ŽK: Sučič, Modrič, Ivanušec, Pongračič, Stanišič, Brozovič - Calafiori, Fagioli. Rozhodovali: Makkelie - Steegstra, de Vries (všetci Hol.)



Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol - Modrič (80. Majer), Brozovič, Kovačič (70. Ivanušec) - Sučič (70. Perišič), Kramarič (90. Juranovič), Pašalič (46. Budimir)



Taliansko: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian (81. Zaccagni) - Barella, Jorginho (81. Fagioli) - Raspadori (75. Scamacca), Pellegrini (46. Frattesi), Dimarco (57. Chiesa) - Retegui



Tabuľka B-skupiny



1. Španielsko 3 3 0 0 5:0 9*



2. Taliansko 3 1 1 0 3:3 4*



3. Chorvátsko 3 0 2 1 3:6 2



4. Albánsko 3 0 1 2 3:5 1



* - postup do osemfinále

Lipsko 24. júna (TASR) - Futbalisti Talianska postúpili do osemfinále ME v Nemecku. Na prienik medzi šestnásť najlepších tímov im stačila v pondelňajšom stretnutí remíza 1:1 s Chorvátskom. Úradujúcich majstrov Európy zachránil v 90.+8 minúte striedajúci Mattia Zaccagni. Chorváti viedli od 55. minúty zásluhou kapitána Luku Modriča, ktorý sa stal vo veku 38 rokov a 289 dní najstarším strelcom v histórii kontinentálneho šampionátu. Taliani sa v osemfinále stretnú so Švajčiarskom.Talianom stačilo na zaistenie si postupu získať bod, Chorváti potrebovali bodovať naplno a po otváracom góle Modriča všetko nasvedčovalo tomu, že si zahrajú vo vyraďovačke.však udreli z jedinej strely v druhom dejstve na bránu. Chorváti majú na konte dva body a už nemôžu postúpiť z tabuľky tretích tímov.Modrič presným zásahom prekonal o 32 dní rekord Rakúšana Ivicu Vastiča z roku 2008.Taliansky tréner Spalletti urobil oproti duelu so Španielskom štyri zmeny v základnej zostave. Jeho náprotivok Dalič vymenil v základe až päticu hráčov. Prvú veľkú príležitosť mali na začiatku piatej minúty práve Chorváti, keď vyslal ďalekonosnú strelu Sučič a Donnarumma sa musel po prudkej strele vytiahnuť zákrokom. Úradujúci majstri Európy sa dostali do prvej šance v 21. minúte, keď poslal do šestnástky nepríjemný center Calafiori, no hlavičkové zakončenie Reteguiho zblokoval Gvardiol. Ešte väčšiu príležitosť mal v 27. minúte Bastoni, ktorý hlavičkoval prudko, ale Livakovič predviedol výborný zákrok. Chorváti mali v prvom dejstve prevahu v držaní lopty, tvorbu hry im však sťažovala prehustená a organizovaná defenzíva súpera.Po zmene strán obaja tréneri vystriedali. Dalič poslal do hry Budimira namiesto Pašaliča, na opačnej strane dohral Pellegrini, ktorého nahradil Frattesi. Práve on bol nešťastným mužom v 52. minúte, keď strieľal v pokutovom území Kramarič a lopta zasiahla ruku talianskeho stredopoliara. Do hry prehovoril systém VAR a po vzhliadnutí videa odpískal rozhodca Makkelie penaltu pre Chorvátsko. Loptu si podľa očakávaní postavil Modrič, no Donnarumma smer strely vystihol a dokázal ju zneškodniť. Prešla necelá minúta a Chorváti sa dostali k ohrozeniu talianskej brány. Donnarumma vyrazil hlavičku Budimira iba pred seba, priamo pred Modriča, ktorý ľavačkou upratal loptu do brány a expresne odčinil svoje zaváhanie. Obraz hry sa razom zmenil, tvoriť museli Taliani a ich medzihra bola nervózna. Chorváti preukazovali svoje skúsenosti a súpera nepúšťali do nebezpečných priestorov, no v úplnom závere ich defenzíva zlyhala, keď rozhodol z jedinej strely na bránu po zmene strán Zaccagni.