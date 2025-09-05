< sekcia Šport
VIDEO: Slováci zdolali na úvod Andorru 3:0
Úvodný a víťazný gól duelu strelil v 17. minúte z penalty Adam Griger.
Autor TASR,aktualizované
Skalica 5. septembra (TASR) - Slovenskí futbalisti vyhrali v úvodnom zápase kvalifikácie na ME do 21 rokov nad Andorrou 3:0. Bol to prvý zápas novej generácie hráčov pod trénerom Jaroslavom Kentošom po domácom kontinentálnom šampionáte v júni. Ďalší duel odohrajú jeho zverenci v utorok na pôde Moldavska.
Úvodný a víťazný gól duelu strelil v 17. minúte z penalty Adam Griger. V Skalici to dlho vyzeralo na výhru najtesnejším rozdielom, no v závere skórovali v priebehu šiestich minút pri rohovom kope Miroslav Sovič a gól istoty pridal v nadstavení Matej Riznič. Slovensko čakajú v rámci D-skupiny ešte zápasy proti Írsku, Kazachstanu a Anglicku.
V celom prvom polčase mali podľa očakávania viac z hry aj šancí domáci, prvú strelu na bránku hostí však „vyslal“ andorrský obranca Acosta. Z pravej strany centroval Kóša a hlavičku vlastného obrancu musel vyraziť spod brvna brankár de Castro. Ten neskôr fauloval unikajúceho Grigera, dostal žltú kartu a od toho istého hráča aj gól z bieleho bodu. V ďalšej defenzívnej snahe si Andorra pomáhala aj faulami, keď celkovo traja hráči videli žltú kartu a po zákroku kapitána Solu musel byť ošetrovaný domáci debutant Gidi. Jeho tím sa dostal k poslednej veľkej šanci prvého dejstva, keď Blaškov roh predĺžil Riznič hlavičkou na vzdialenejšiu žrď.
Do druhého dejstva vstúpila aktívnejšie Andorra, no jej ofenzívny tlak netrval dlho. Počas neho však prišlo k prvej strele na brankára Hrdinu v podaní kapitána Gumu. Na druhej strane bol blízko k navýšeniu vedenia Mielke, ktorý hlavičkoval pri priamom kope Marcelliho. Nad bránku vystrelil zvnútra šestnástky aj Griger. Veľkú časť druhého polčasu mali Slováci síce loptu, no smerom k súperovej bráne nevedeli vymyslieť nič efektívnejšie. V 86. minúte loptu po rohovom kope poslal do siete Sovič. V nadstavení ešte pridal gól istoty Riznič, ktorý zužitkoval na zadnej žrdi center od Mielkeho.
kvalifikácia ME do 21 rokov - sumár:
SLOVENSKO - Andorra 3:0 (1:0)
Góly: 17. Griger (z 11 m), 86. Sovič, 90.+2. Riznič. ŽK: De Castro, Acosta, Simonet, Sola, Vieira (všetci Andorra). Rozhodovali: Vlatko - Vasilevskij, Mitrevskij (všetci Maced.), 1608 divákov
Slovensko: Hrdina - Pávek (74. Hranica), Jakubko, Mielke, Riznič- Blaško (61. Sovič), Gidi, M. Sauer - F. Kóša (46. Fiala), Griger (87. Prokop), Marcelli (87. Masaryk)
Andorra: De Castro - Rodriguez (73. De Lima), Acosta, De Sa, Cornella - Remolins, Simonet (83. Silva) - Boutarfas (83. Torne), Sola (83. Solanes), Ferreira - Guma (73. Santaella)
Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Jaroslav Kentoš, tréner SR: „Z hľadiska ofenzívy to ešte nefungovalo ideálne, bolo cítiť, že je to prvý zraz a útok nebol až taký súčinný. Napriek tomu sme si vytvorili dostatok príležitostí a dokázali sme trikrát skórovať. Z pohľadu defenzívy to bolo v poriadku a súpera sme nepustili do žiadnej šance, je tam však veľký priestor na zlepšenie.“
Adam Griger, strelec víťazného gólu: „Mal som celkom ťažké zranenie, takže som rád, že som sa vrátil naspäť. Som rád, že som dostal od trénera dôveru a bol som v základe. Dal som aj gól, takže som rád. Veril som si, že penaltu premením, boli sme na ňu určení traja. Chalani mi to prenechali, ja som si to vzal a chvalabohu to tam padlo.“
Samuel Gidi, stredopoliar a debutant v národnom drese SR: „Cítim sa šťastný a vďačný za túto príležitosť. Bolo to náročnejšie, ale museli sme sa s tým vyrovnať a plniť trénerove pokyny. Nemusíme sa tešiť na súpera, nepatrí medzi špičku, ale musíme ukázať maximum v každom zápase.“
