Futbalová reprezentácia do 21 rokov prehrala v Gruzínsku

kvalifikácia ME 2021 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Gruzínsko - Slovensko 2:1 (1:0)



Góly: 9. Fabiš (vlastný), 78. Mekvabišvili - 90.+1 Gono. Rozhodovali: Bogár - Buzás, Garai (všetci Maď.), ŽK: Azarov, Beriašvili, Kucia - Herc, Mesík, Mojžiš



Gruzínsko: Mamardašvili - Dzocenidze (86. Dzebniauri), Beriašvili, Andronikašvili (46. Jinjolava) - Mali, Dartamelia, Kočorašvili (71. Kucia), Mekvabišvili - Azarov (79. Tabatadze), Kuchianidze (78. Spanderašvili), Guliašvili

Slovensko: Petráš - Fabiš (60. Vallo), Tumma, Mesík, Mojžiš - Herc, Gono, Strelec (87. Múdry) - Ďuriš (82. Trusa), Almási (61. Kadák), Chobot (82. Kmeť)

tabuľka 2. skupiny:



1. Švajčiarsko 8 8 0 0 23:4 24

2. Francúzsko 8 7 0 1 24:9 21

3. Gruzínsko 10 5 0 5 17:14 15

4. SLOVENSKO 9 3 0 6 16:21 9

5. Azerbajdžan 9 2 0 7 5:16 6

6. Lichtenštajnsko 8 1 0 7 3:24 3

Tbilisi 12. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov prehrali vo štvrtkovom stretnutí 2. skupiny kvalifikácie ME 2021 na pôde gruzínskych rovesníkov 1:2. V tabuľke už nemôžu skončiť lepšie ako na štvrtej priečke, na ktorej momentálne figurujú so ziskom 9 bodov, s kvalifikačným cyklom sa rozlúčia v utorok 17. novembra o 17.00 h domácim zápasom v Nitre proti Lichtenštajnsku.Gruzínsko sa ujalo vedenia veľmi rýchlo. Už v 9. minúte si po kombinačnej akcii a strele domácich zrazil loptu do vlastnej siete v snahe odkopnúť Fabiš. Ten istý hráč mohol už o dve minúty neskôr vyrovnať, po centrovanej lopte mu však Tumma posunul loptu na päty a Fabiš v akrobatickej pozícii poslal loptu nad bránku súpera. Slovákom sa v prvom polčase niekoľkokrát podarilo zachytiť rozohrávku Gruzíncov, ale ani v jednom prípade nedokázali dotiahnuť protiútok vo finálnej fáze. Do šance sa dostal jedine Mojžiš, ktorý z hranice päťky hlavičkoval nad, a Slováci išli do šatne s jednogólovým mankom.Ani po zmene strán si hostia nevedeli vypracovať vážnejšie príležitosti. Domáci nemali v defenzíve problémy a, naopak, v závere riadneho hracieho času mohli zvýšiť náskok. V 75. minúte po odvrátení rohového kopu smerovala lopta naspäť do slovenskej šestnástky, kde jeden z brániacich hráčov netrafil loptu a z ničoho nič sa zakončenie núkalo Guliašvilimu, ale ten sa v rozhodujúcom okamihu pošmykol. O tri minúty neskôr však už slovenský brankár Petráš kapituloval po druhý raz - na hranici šestnástky dostal prihrávku úplne voľný Mekvabišvili a z prvej skóroval. Gruzínsko takmer pridalo aj tretí zásah, v 83. minúte Mali sólovo potiahol protiútok a vystrelil tesne vedľa. V nadstavenom čase síce po zaváhaní domáceho brankára Mamardašviliho znížil Gono, no Gruzínsko si už nenechalo vziať konečné tretie miesto.