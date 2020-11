Slovenská dvadsaťjednotka s prehľadom zdolala Lichtenštajnsko

Kvalifikácia ME 2021 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Slovensko – Lichtenštajnsko 6:0 (3:0)



Góly: 5. Kadák, 9. Unterrainer (vlastný), 33. Almási, 67. Gono, 71. Bernát, 77. Vallo.

Rozhodovali: Laforge – Conotte, Lemoaire (všetci Belg.)

ŽK: Kadák, Trusa (obaja Slovensko)

ČK: 46. Vogt (Lichtenštajnsko)



Slovensko: Petráš – Vallo, Tumma (46. Špiriak), Mesík, Sluka – Bernat, Gono (73. Totka), Kadák (62. Múdry) – Ďuriš, Almási (62. Trusa), Chobot (46. Kmeť)



Lichtenštajnsko: Vanoni – Hilti, Grünenfelder, Unterrainer, Spirig – Vogt, Lüchinger, Meier, Netzer (67. Marxer) – Graber (46. Koller), Beck (78. Mikus)

Konečná tabuľka 2. skupiny:



1. Francúzsko 10 9 0 1 32:9 27 - postup



2. Švajčiarsko 10 9 0 0 26:8 27 - postup



3. Gruzínsko 10 5 0 5 17:14 15



4. SLOVENSKO 10 4 0 6 22:21 12



5. Azerbajdžan 10 2 0 8 6:18 6



6. Lichtenštajnsko 10 1 0 9 3:35 3

Nitra 17. novembra (TASR) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov uzavreli kvalifikáciu ME 2021 domácim víťazstvom. V utorňajšom záverečnom stretnutí 2. skupiny v Nitre zdolali Lichtenštajnsko vysoko 6:0. V tabuľke obsadili štvrtú priečku so ziskom 12 bodov a nepostúpili na budúcoročný finálový turnaj do Maďarska a Slovinska.Mladí Slováci sa chceli s kvalifikáciou rozlúčiť domácim víťazstvom nad outsiderom skupiny. Do vedenia sa dostali už v 5. minúte, keď Almásiho hlavičku ešte zneškodnil hosťujúci brankár Vanoni, no Kadák z dorážky otvoril skóre.Dvojgólový náskok si domáci vypracovali o štyri minúty neskôr po vlastnom góle Unterrainera. Slovensko bez problémov potvrdzovalo úlohu favorita tohto duelu, po vyše polhodine hry upravil na rozdiel triedy Almási, ktorý sa presadil po centri z rohového kopu.Hostia neodštartovali ideálne ani druhý polčas. Už niekoľko desiatok sekúnd po zmene strán videl červenú kartu Vogt za tvrdý zákrok na protihráča pri postrannej čiare. Domáci zužitkovali aj početnú výhodu, štvrtý zásah pridal v 67. minúte Gono.O štyri minúty neskôr bolo už 5:0, z dorážky skóroval Bernát. Zo strany Slovenska to nebolo všetko, ešte v 77. minúte prikrášlil ich jednoznačne najvyšší triumf v končiacom sa kvalifikačnom cykle Vallo, ktorý po prízemnej prihrávke z rohového kopu vyslal gólovú strelu spoza šestnástky. V závere riadneho hracieho času mohol zvýšiť Sluka, nepremenil však jedenástku.