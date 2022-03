Slovensko zdolalo Severné Írsko 2:1

kvalifikácia ME 2023 futbalistov do 21 rokov - C-skupina:



Slovensko - Severné Írsko 2:1 (1:0)



Góly: 37. Trusa, 86. Kadák (z 11 m) - 61. Johnston. ŽK: Obert, Lichý - Balmer, Charles. Rozhodovali: Kastrati - Hyseni, Bicaj (všetci Kos.), 1377 divákov



Slovensko: Belko - Suľa, Nemčík, Obert, Mesík - Lichý, Bernát (79. Nebyla), Galčík (72. Iľko) - Kaprálik (88. Tučný), Kadák (88. Šviderský), Trusa (72. Bobček)



S. Írsko: Webber - Charles, Balmer (86. Price), Donnelly, Stewart (86. Crowe) - Galbraith, Johnston (65. Scott), McCann - McKee, McCalmont, Taylor (71. Mcgovern)

tabuľka C-skupiny:



1. Španielsko 6 5 0 1 17:4 15



*2. Rusko 6 5 0 1 15:4 15



3. Slovensko 7 4 0 3 13:9 12



4. Malta 6 2 0 4 7:18 6



5. S. Írsko 7 2 0 5 7:12 6



6. Litva 6 1 0 5 3:15 3

Žilina 25. marca (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili v piatkovom stretnutí C-skupiny kvalifikácie ME 2023 nad severoírskymi rovesníkmi 2:1. V Žiline strelili góly domácich Matej Trusa a z jedenástky Jakub Kadák. Po siedmich zápasoch má Slovensko na konte dvanásť bodov a v utorok 29. marca (16.00) privíta vedúce Španielsko, ktoré o 20.00 h hostí Litvu.Domáci boli od počiatku aktívnejší a prvú väčšiu príležitosť si vypracovali na konci úvodnej desaťminútovky, Kaprálik však odrazenú loptu neposlal smerom na odkrytú bránku súpera. Bližšie k otvoreniu skóre bol onedlho Kadák, jeho presnejšiu strelu vyrazil hosťujúci brankár Webber na bočnú sieť. Hostia sa dopredu osmelili až po vyše dvadsiatich minútach hry, no ich dvezakončenia nemali dôraz ani presnosť. Obranu Severného Írska vyšachovala spolupráca Kaprálika s Bernátom, ale druhý menovaný zblízka neprestrelil Webbera. Ten si neskôr poradil aj so zakončením Kaprálika. Tlak domácich sa stupňoval, ďalšiu vyloženú možnosť z bezprostrednej blízkosti zahodil Trusa a hneď nato trafil žrď Bernát, pokus Suľu išiel už vysoko nad. Slováci sa dočkali v 37. minúte, keď Kaprálik našiel Bernáta a po jeho zblokovanej strele sa z dorážky presadil Trusa. Pred polčasovou prestávkou ešte Mesík vyslal ďalekonosný pokus tesne nad brvno.Slovensko vsietilo pod Dubňom dôležitý prvý gól a po zmene strán mohlo hrať o čosi pokojnejšie. Po faule Balmera na Galčíka rozohral priamy kop Bernát, lopta doputovala na až na zadnú žrď k Lichému, ktorý ju neusmernil na bránku. Domáci nepoistili náskok a v 61. minúte ho premrhali. Severné Írsko vyrovnalo z ničoho-nič, keď vyhralo osobný súboj, McKee prihral Johnstonovi a ten vnútri šestnástky pomedzi nohy prekonal brankára Belka. Inkasovaný gól opäť nakopol Kentošových zverencov, rýchly prienik podnikol aktívny Kaprálik, v šestnástke hľadal nabiehajúceho Trusu, ale lopta išla na päty. Z priameho kopu spoza veľkého vápna vystrelil tesne vedľa Kadák. Slováci vďaka Belkovi prežili veľkú šancu Donnellyho a v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času ich vykúpila jedenástka, ktorú po ruke hostí v pokutovom území premenil Kadák a rozhodol o víťazstve 2:1.*UEFA suspendovala ruské národné tímy zo všetkých súťaží za inváziu na Ukrajinu