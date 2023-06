Futbal: Messi po dvoch rokoch odíde z Paríža Saint-Germain

Buenos Aires 1. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi odíde po prebiehajúcej sezóne z Paríža Saint-Germain. Vo štvrtok to oznámil tréner tímu Christophe Galtier. Hviezdneho hráča dlhodobo spájajú s návratom do Barcelony či prestupom do saudskoarabského klubu Al Hilal. V PSG strávil dve sezóny a získal s ním dva domáce tituly a Superpohár.



