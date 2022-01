Messi sa nakazil koronavírusom

Paríž 2. januára (TASR) - Argentínčan Lionel Messi je jeden zo štyroch futbalistov Paríža St. Germain nakazených koronavírusom. Po vianočnej prestávke mali pozitívny test aj Španieli Sergio Rico, Juan Bernat a Francúz Nathan Bitumazala.



Ochorením COVID-19 sa nakazil aj jeden člen realizačného tímu. Francúzsky vicemajster informoval o pozitívnych výsledkoch v nedeľu ráno, až neskôr však zverejnil aj mená hráčov. Všetkých päť nakazených osôb sa nachádza v izolácii.



"Leo je v pravidelnom kontakte s naším lekárskym tímom. Keď bude mať negatívny test, pricestuje do Francúzska," povedal tréner Mauricio Pochettino pre agentúru AFP. Jeho zverenci hrajú v pondelok šestnásťfinálový duel národného pohára na trávniku Vannes, v najvyššej domácej súťaži sa v nedeľu 9. januára predstavia v Lyone. "Neviem, či nastúpi proti Lyonu. Kým nebude mať negatívny test v Argentíne, nemôže odcestovať do Francúzska. Keď sa vráti, posúdime, či je pripravený hrať," dodal argentínsky kouč.



Pochettino sa na začiatku nového kalendárneho roka musí zaobísť aj bez brazílskeho útočníka Neymara, ktorý zostane do konca budúceho týždňa v rodnej krajine, kde sa zotavuje zo zranenia členka: "Do tréningového procesu sa opätovne zapojí asi až o tri týždne."