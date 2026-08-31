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Messi ukončil reprezentačnú kariéru

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Na snímke Lionel Messi. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
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Miami 31. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil koniec reprezentačnej kariéry. Tridsaťdeväťročný útočník informoval o tomto rozhodnutí na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti. Za národný tím odohral 207 zápasov a strelil 125 gólov. Juhoamerickú krajinu doviedol v roku 2022 k zisku titulu majstrov sveta, na uplynulom svetovom šampionáte prehrala Argentína s Messim v zostave vo finále proti Španielsku.



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