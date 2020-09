Messi zostane v FC Barcelona minimálne do budúceho leta

Barcelona 4. septembra (TASR) – Argentínsky futbalista Lionel Messi zostane v FC Barcelona minimálne do 30. júna budúceho roka. V piatok oznámil svoje rozhodnutie, že sa nevydá na prestupový trh a dodrží platnosť súčasného kontraktu.



Tridsaťtriročný Argentínčan dal nedávno najavo úmysel odísť po dvadsiatich rokoch z Barcelony. Španielsky klub ho však odmietol pustiť, trval na platnosti zmluvy do budúceho leta a výkupnej klauzule 700 miliónov eur. Messi tvrdil, že vďaka opcii môže odísť zadarmo, podľa Barcelony si ju mal uplatniť do 10. júna.



„Nebol som tu šťastný a chcel odísť. Vedenie ma však nepustilo, jediná možnosť bol súdny spor, pretože vedenie klubu pod prezidentom Josepom Bartomeuom je katastrofa. Nikdy by som sa nesúdil s 'Barcou', pretože je to klub, ktorý zbožňujem, ktorý mi poskytol všetko, odkedy som prišiel. Je to klub môjho života, tu som sa stal tým, kým som," povedal argentínsky útočník pre Goal. V drese FCB odohral 731 zápasov, nastrieľal v nich rekordných 634 gólov.



V rozhovore prezradil, že rozhodnutie odísť nebolo jednoduché, no prevážili ambície. „Chcem hrať o najvyššie méty, vyhrávať tituly a trofeje. Môžete aj prehrať, ale musíte mať pocit, že konkurujete najlepším. My sme prehrali v Lige majstrov s AS Rím, potom s Liverpoolom a naposledy bol Lisabon, to ma presvedčilo."



Úmysel zmeniť pôsobisko sa však nestretlo s pochopením ani medzi jeho rodinnými príslušníkmi. „Keď som to povedal doma, bola to veľká dráma. Celá rodina plakala, najmä deti nechceli odísť z Barcelony, majú tu priateľov a nechceli zmeniť školu," prezradil Messi.



Od stredy rokoval v katalánskej metropole o budúcnosti svojho syna otec a agent v jednej osobe Jorge Messi. S prezidentom klubu Josepom Bartomeuom približne 90 minút, ani jedna strana však nespravila ústupky. Vedeniu FCB sa napokon podarilo udržať šesťnásobného najlepšieho hráča sveta na Camp Nou napriek tomu, že Messi sa nezúčastnil na úvodných tréningoch pred novou sezónou. Predtým bojkotoval nedeľňajšiu lekársku prehliadku.