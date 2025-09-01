< sekcia Šport
Haraslín bude chýbať v dueloch s Nemeckom a Luxemburskom
Haraslín absolvoval v pondelok vyšetrenie magnetickou rezonanciou a jej výsledky nedopadli pre oporu výberu trénera Francesca Calzonu priaznivo.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. septembra (TASR) - Káder slovenskej futbalovej reprezentácie opustil Lukáš Haraslín. Krídelník pražskej Sparty tak bude národnému tímu chýbať v zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Nemecku (4. septembra v Bratislave) a Luxembursku (7. septembra v Luxemburgu). Informoval o tom Slovenský futbalový zväz na svojom webe.
Haraslín absolvoval v pondelok vyšetrenie magnetickou rezonanciou a jej výsledky nedopadli pre oporu výberu trénera Francesca Calzonu priaznivo. Dvadsaťdeväťročný reprezentant nedohral nedeľný zápas Sparty proti Zlínu, keď musel striedať v 64. minúte.
Vyšetrenie absolvoval aj Ivan Schranz, nad ktorého štartom v najbližších kvalifikačných stretnutiach visí veľký otáznik. Žalúdočné problémy má László Bénes. Tréner slovenskej reprezentácie zatiaľ nikoho ďalšieho nedonominoval.
Haraslín absolvoval v pondelok vyšetrenie magnetickou rezonanciou a jej výsledky nedopadli pre oporu výberu trénera Francesca Calzonu priaznivo. Dvadsaťdeväťročný reprezentant nedohral nedeľný zápas Sparty proti Zlínu, keď musel striedať v 64. minúte.
Vyšetrenie absolvoval aj Ivan Schranz, nad ktorého štartom v najbližších kvalifikačných stretnutiach visí veľký otáznik. Žalúdočné problémy má László Bénes. Tréner slovenskej reprezentácie zatiaľ nikoho ďalšieho nedonominoval.