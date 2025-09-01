Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. september 2025Meniny má Drahoslava
< sekcia Šport

Haraslín bude chýbať v dueloch s Nemeckom a Luxemburskom

.
Na snímke Lukáš Haraslín. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Haraslín absolvoval v pondelok vyšetrenie magnetickou rezonanciou a jej výsledky nedopadli pre oporu výberu trénera Francesca Calzonu priaznivo.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. septembra (TASR) - Káder slovenskej futbalovej reprezentácie opustil Lukáš Haraslín. Krídelník pražskej Sparty tak bude národnému tímu chýbať v zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Nemecku (4. septembra v Bratislave) a Luxembursku (7. septembra v Luxemburgu). Informoval o tom Slovenský futbalový zväz na svojom webe.

Haraslín absolvoval v pondelok vyšetrenie magnetickou rezonanciou a jej výsledky nedopadli pre oporu výberu trénera Francesca Calzonu priaznivo. Dvadsaťdeväťročný reprezentant nedohral nedeľný zápas Sparty proti Zlínu, keď musel striedať v 64. minúte.

Vyšetrenie absolvoval aj Ivan Schranz, nad ktorého štartom v najbližších kvalifikačných stretnutiach visí veľký otáznik. Žalúdočné problémy má László Bénes. Tréner slovenskej reprezentácie zatiaľ nikoho ďalšieho nedonominoval.
.

Neprehliadnite

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?