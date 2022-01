Irán po víťazstve 1:0 nad Irakom postúpil do Kataru

Na snímke zľava japonský futbalista Takefusa Kubo a čínsky futbalista Wu Si bojujú o loptu počas zápasu ázijskej kvalifikácie MS 2022 Japonsko - Čína v japonskom meste Saitama vo štvrtok 27. januára 2022. Foto: TASR/AP

ázijská kvalifikácia MS 2022

A-skupina:

Irán - Irak 1:0 (0:0)



Gól: 48. Taremi





SAE - Sýria 2:0 (0:0)

Góly: 43. Canedo, 72. Alghassani







Libanon - Kórejská republika 0:1 (0:1)

Gól: 45.+1 Gue-Sung Cho





tabuľka A-skupiny:

1. Irán 7 6 1 0 12:2 19 - istý postup



2. Kórejská rep. 7 5 2 0 9:2 17



3. SAE 7 2 3 2 6:5 9



4. Libanon 7 1 2 4 4:7 5



5. Irak 7 0 4 3 3:10 4



6. Sýria 7 0 2 5 5:13 2







B-skupina:

Saudská Arábia - Omán 1:0 (0:0)

Gól: 48. Al-Brikan





Austrália - Vietnam 4:0 (2:0)

Góly: 30. Maclaren, 45.+2 Rogic, 72. Goodwin, 77. McGree





Japonsko - Čína 2:0 (1:0)

Góly: 13. Osako (z 11 m), 61. Ito





tabuľka B-skupiny:

1. Saudská Arábia 7 6 1 0 10:3 19



2. Japonsko 7 5 0 2 7:3 15



3. Austrália 7 4 2 1 13:4 14



4. Omán 7 2 1 4 6:8 7



5. Čína 7 1 2 4 7:13 5



6. Vietnam 7 0 0 7 4:16 0

Bratislava 27. januára (TASR) -Futbalisti Iránu si ako prvý tím z Ázie zabezpečili v kvalifikácii postup na MS 2022. Vo štvrtok zvíťazili nad Irakom 1:0. Stali sa štrnástym istým účastníkom šampionátu v Katare.Iránci v siedmich dueloch zabodovali naplno šesťkrát a raz remizovali, A-skupinu vedú o dva body pred hráčmi Kórejskej republiky. O jediný gól duelu sa postaral v 48. minúte útočník FC Porto Mehdi Taremi. Od februára 2020, keď na lavičku prišiel chorvátsky tréner Dragan Skočič, má Irán na konte jedenásť triumfov a jednu remízu. Na štadióne Azadi v Teheráne mohlo sledovať duel 10.000 divákov, 2000 miest bolo v oddelenom sektore vyhradených pre ženy. Tie nesmeli navštevovať futbalové zápasy 40 rokov do septembra 2019.Kórejská republika uspela na pôde Libanonu 1:0. Rovnako ako Irán ešte neprehrala a drží si s prehľadom priame postupové miesto na šampionát s osembodovým náskokom pred Spojenými arabskými emirátmi.Austrálčania suverénne zvíťazili doma nad Vietnamom 4:0. Na konte majú štyri víťazstvá, dve remízy a jednu prehru a so ziskom 14 bodov v B-skupine stále bojujú o jednu z dvoch priamych miesteniek do Kataru.V tabuľke sú na treťom mieste a na druhé Japonsko strácajú bod. Japonci urobili vo štvrtok dôležitý krok k postupu na záverečný turnaj, keď doma zvíťazili nad Čínou 2:0. Na čele tabuľky je s 19 bodmi reprezentácia Saudskej Arábie, ktorá zdolala Omán 1:0.