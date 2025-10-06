< sekcia Šport
Lobotka pre zranenie nebude reprezentácii k dispozícii
Lobotka nedohral nedeľňajší zápas 6. kola talianskej Serie A, v ktorom jeho SSC Neapol zdolal FC Janov 2:1.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Senec 6. októbra (TASR) - Stredopoliar Stanislav Lobotka nebude slovenskej futbalovej reprezentácii k dispozícii v októbrových zápasoch kvalifikácie MS 2026. Pondelkové vyšetrenia potvrdili svalové zranenie, ktoré mu neumožní nastúpiť v Severnom Írsku a proti Luxembursku. Na jeho miesto tréner Francesco Calzona nikoho nepovolal, informoval web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Lobotka nedohral nedeľňajší zápas 6. kola talianskej Serie A, v ktorom jeho SSC Neapol zdolal FC Janov 2:1. Tridsaťročný stredopoliar musel striedať už v 44. minúte, keď sa pošmykol a pocítil ostrú bolesť v oblasti slabín. Po príchode na Slovensko potom podstúpil vyšetrenia. „Ich výsledok nepotešil. Potvrdili svalové zranenie v takom rozsahu, že dvojnásobný najlepší Futbalista roka sa odpojí od tímu,“ informoval portál SFZ.
Krídelníka Ivana Schranza zo Slavie Praha trápil členok po nedeľnom derby na pôde Sparty (1:1) a faule Patrika Vydru. „Na vyšetrenie magnetickou rezonanciou šiel aj Ivan Schranz, ktorý ešte v nedeľu odohral v pražskom derby 78 minút. Ten ostáva s mužstvom a bude sa pripravovať na zápasy,“ uviedli predstavitelia zväzu. V hre je stále aj príchod obrancu Dávida Hancka z Atletica Madrid, ktorého manželka má plánovaný termín pôrodu. „S Dávidom Hanckom je vedenie národného tímu stále v spojení, aby hneď, ako budú tomu okolnosti naklonené, bolo možné pripraviť a realizovať hráčovu cestu za slovenskou reprezentáciou na miesto, kde sa bude práve nachádzať,“ uvádza sa na webe SFZ.
Slováci bojujú o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte v ére samostatnosti a po úvodných dvoch dueloch sú na čele A-skupiny so šiestimi bodmi. V septembri najskôr v Bratislave zdolali favorizované Nemecko (2:0) a plný bodový zisk vybojovali aj na pôde Luxemburska (1:0). V piatok 10. októbra nastúpia v Belfaste proti Severným Írom, o tri dni neskôr sa „sokoli“ predstavia v Trnave proti Luxembursku. Víťaz štvorčlennej skupiny si zaistí priamy postup na svetový šampionát, tím z druhého miesta oň zabojuje v baráži.
Lobotka nedohral nedeľňajší zápas 6. kola talianskej Serie A, v ktorom jeho SSC Neapol zdolal FC Janov 2:1. Tridsaťročný stredopoliar musel striedať už v 44. minúte, keď sa pošmykol a pocítil ostrú bolesť v oblasti slabín. Po príchode na Slovensko potom podstúpil vyšetrenia. „Ich výsledok nepotešil. Potvrdili svalové zranenie v takom rozsahu, že dvojnásobný najlepší Futbalista roka sa odpojí od tímu,“ informoval portál SFZ.
Krídelníka Ivana Schranza zo Slavie Praha trápil členok po nedeľnom derby na pôde Sparty (1:1) a faule Patrika Vydru. „Na vyšetrenie magnetickou rezonanciou šiel aj Ivan Schranz, ktorý ešte v nedeľu odohral v pražskom derby 78 minút. Ten ostáva s mužstvom a bude sa pripravovať na zápasy,“ uviedli predstavitelia zväzu. V hre je stále aj príchod obrancu Dávida Hancka z Atletica Madrid, ktorého manželka má plánovaný termín pôrodu. „S Dávidom Hanckom je vedenie národného tímu stále v spojení, aby hneď, ako budú tomu okolnosti naklonené, bolo možné pripraviť a realizovať hráčovu cestu za slovenskou reprezentáciou na miesto, kde sa bude práve nachádzať,“ uvádza sa na webe SFZ.
Slováci bojujú o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte v ére samostatnosti a po úvodných dvoch dueloch sú na čele A-skupiny so šiestimi bodmi. V septembri najskôr v Bratislave zdolali favorizované Nemecko (2:0) a plný bodový zisk vybojovali aj na pôde Luxemburska (1:0). V piatok 10. októbra nastúpia v Belfaste proti Severným Írom, o tri dni neskôr sa „sokoli“ predstavia v Trnave proti Luxembursku. Víťaz štvorčlennej skupiny si zaistí priamy postup na svetový šampionát, tím z druhého miesta oň zabojuje v baráži.