Slováci prehrali v Rusku vlastným gólom Škriniara

Kvalifikácia MS 2022, H-skupina:



Rusko - Slovensko 1:0 (1:0)



Gól: 24. Škriniar (vlastný), ŽK: Fomin - Kucka, Hrošovský. Rozhodovali: Lahoz - Devis, del Palomar (všetci Šp.)



Rusko: Safonov - Sutormin, Divejev, Džikia, Terechov (80. Kudrjašov) - Kuzjajev, Barinov, Jerochin (63. Čisťakov) - Bakajev (73. Žemaletdinov), Smolov (46. Fomin), Zacharjan (46. Zabolotnyj)



Slovensko: Rodák - Pekarík (81. Suslov), Šatka, Škriniar, Hancko - Kucka (64. Hrošovský), Hamšík - Schranz, Duda (64. Rusnák), Haraslín (80. Almási) - Boženík (64. Strelec)

Na snímke vpravo ruský brankár Matvej Safonov chytá loptu, vľavo slovenský útočník Ivan Schranz v zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 Rusko - Slovensko vo futbale v Ak Bars Arene v Kazani v Rusku 8. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Tabuľka H-skupiny:



1. Chorvátsko 7 5 1 1 11:1 16



2. Rusko 7 5 1 1 11:4 16



3. Slovinsko 7 3 1 3 8:7 10



4. SLOVENSKO 7 2 3 2 7:6 9



5. Malta 7 1 1 5 6:15 4



6. Cyprus 7 1 1 5 1:11 4

Kazaň 8. októbra (TASR) – Slovenská futbalová reprezentácia prehrala v piatkovom zápase H-skupiny kvalifikácie MS 2022 v Kazani s Ruskom 0:1. Slováci tak prakticky stratili šancu na postup na svetový šampionát v Katare. Po siedmom kole v tabuľke klesli na štvrté miesto, na vedúce duo Chorvátsko - Rusko strácajú už sedem bodov, pričom v hre ich zostalo len deväť.Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo jedine víťaz skupiny, mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži. Slováci už o tri dni nastúpia v chorvátskom Osijeku proti úradujúcim vicemajstrom sveta. Po tomto zápase uzavrie SR kvalifikáciu na budúci mesiac, 11. novembra Tarkovičovci budú v Trnave hostiť Slovinsko a o tri dni neskôr ukončia kvalifikáciu na Malte.„Zborná" sa v modernej AK Bars Arene dostala do vedenia v 24. minúte po vlastnom góle stopéra SR Milana Škriniara. Bol to napokon jediný gól súboja, keď hostia nevyužili viacero dobrých šancí. Rusi upravili vzájomnú bilanciu so SR na 4 výhry, 3 remízy a 4 prehry.Slováci od úvodných sekúnd aktívnou hrou ovládli stred ihriska a usadili sa na polovici domácich. Dobre kombinovali, zbierali odrazené lopty a tlačili sa k šestnástke Ruska. Domáci sa do ofenzívy nehrnuli, spoľahli sa na defenzívne línie, no miestami len s ťažkosťami odvracali útoky Slovákov. V 19. minúte po rohu nebezpečne hlavičkoval Hancko. Potom Hamšíkov strieľaný center s námahou pokryl brankár Safonov. V 22. minúte nebezpečne vystrelil Schranz, po bloku obrancu bol z toho roh. Potom znenazdajky udreli Rusi. Kucka stratil hlboko na ruskej polovici loptu, po rýchlej akcii prudko centroval Zacharjan na päťku, kde nebol žiadny ruský hráč, no Škriniar si pri obrannom zákroku zrazil loptu do vlastnej brány. Slováci nerezignovali, ďalej aktívnou hrou tlačili súpera, Hamšík vypálil nepresne, Kucka ďalšou strelou tesne minul ľavý horný roh. Následne prišli aj veľké šance hostí. Schranz vonkajškom zle trafil volej, Haraslínovu technickú obaľovačku v 40. minúte skvele vyrazil Safonov a zvnútra šestnástky v 43. minúte v dobrej pozícii pálil Duda, ale minul. Hostia mali oveľa väčšie držanie lopty, oveľa viac streleckých pokusov, ale paradoxne prehrávali.Kouč domácich Karpin urobil v polčase dve zmeny, obraz hry sa ale veľmi nemenil. Slováci zatlačili Rusov do ešte hlbšieho bloku, tí v ňom bránili v rozostavení 5-4-1. V 56. minúte Hamšík výborne vysunul po ľavom krídle Haraslína, ten unikol obrancovi, ale neprihral trom nabiehajúcim spoluhráčom a zlým zblokovaným zakončením to zobral na seba. Po rohu následne hlavou netrafil Škriniar. Potom sa dostal do zakončenia Hancko, bol z toho len ďalší roh hostí. Tréner Tarkovič po hodine hry urobil trojstriedanie, prišli Strelec, Rusnák a Hrošovský. V ďalších fázach slovenská ofenzíva otupela. V 76. minúte ju mohol vzkriesiť Schranz, po skvelej Hamšíkovej prihrávke sa dostal zoči-voči Safonovovi, ten ho ale vychytal. Rusi v závere ustrážili cenný triumf, Slováci podali síce dobrý výkon, ale doplatili na zlú efektivitu.Valerij Karpin, tréner Ruska: