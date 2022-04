Svetový šampionát odštartuje zápas Katarčanov proti Ekvádoru

Návštevníčky kráčajú okolo vlajok niektorých krajín, ktoré sa už kvalifikovali na koncoročné majstrovstvá sveta vo futbale v katarskej Dauhe v stredu 30. marca 2022. Žreb svetového šampionátu sa uskutoční v piatok 1. apríla. Mundial sa koná v netradičnom termíne od 21. novembra do 18. decembra. Foto: TASR/AP

žreb základných skupín MS 2012 v Katare:



A-skupina: Katar, Ekvádor, Senegal, Holandsko



B-skupina: Anglicko, Irán, USA, víťaz Wales - Škótsko/Ukrajina (UEFA)



C-skupina: Argentína, Saudská Arábia, Mexiko, Poľsko



D-skupina: Francúzsko, víťaz Austrália/SAE (AFC) - Peru (CONMEBOL), Dánsko, Tunisko



E-skupina: Španielsko, víťaz Kostarika (CONCACAF) - Nový Zéland (OFC), Nemecko, Japonsko



F-skupina: Belgicko, Kanada, Maroko, Chorvátsko



G-skupina: Brazília, Srbsko, Švajčiarsko, Kamerun



H-skupina: Portugalsko, Ghana, Uruguaj, Kórejská rep.

nasadenie do košov:



1. kôš: Anglicko, Belgicko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Katar, Argentína, Brazília



2. kôš: Dánsko, Holandsko, Chorvátsko, Nemecko, Švajčiarsko, Mexiko, USA, Uruguaj



3. kôš: Poľsko, Srbsko, Irán, Japonsko, Kórejská rep., Maroko, Senegal, Tunisko



4. kôš: Saudská Arábia, Ghana, Kamerun, Ekvádor, Kanada, víťaz Wales - Škótsko/Ukrajina (UEFA), víťaz Kostarika (CONCACAF) - Nový Zéland (OFC), víťaz Austrália/SAE (AFC) - Peru (CONMEBOL)

Dauha 1. apríla (TASR) - Futbalisti organizátora MS 2022 v Katare otvoria 22. svetový šampionát 21. novembra tohto roka na Al Bajt Stadium v meste Al Chor v zápase proti Ekvádoru. Katarčanom budú v základnej A-skupine súpermi aj Holandsko a Senegal. Rozhodol o tom piatkový žreb finálového turnaja v Exhibition and Convention Center v Dauhe.Slovensko, ktoré na šampionáte v roku 2010 v JAR pri jeho premiérovej účasti preniklo do osemfinále, sa na záverečný turnaj do Kataru neprebojovalo. V kvalifikačnej H-skupine obsadilo tretie miesto za víťazným Chorvátskom a druhým Ruskom. Vicemajstri sveta Chorváti sa v F-skupine stretnú s Belgickom, Marokom a Kanadou. Rusov po vojenskej invázii na Ukrajinu suspendovali z európskej baráže. Obhajca titulu z Francúzska sa v základnej D-skupine pomeria s Dánskom, Tuniskom a víťazom interkontinentálnej baráže Austrália/SAE (AFC) - Peru (CONMEBOL).V B-skupine sa stretnú Anglicko, Irán, USA a víťaz A-vetvy európskej baráže, ktorým bude jeden z tria Wales, Škótsko a Ukrajina. Päťnásobných majstrov sveta z Brazílie vyžrebovali do G-skupiny, kde ich čakajú Švajčiari, Srbi a Kamerunčania. Zaujímavá je E-skupina so Španielskom, Nemeckom, Japonskom a víťazom interkontinentálnej baráže Kostarika (CONCACAF) - Nový Zéland (OFC). Portugalsko sa v H-skupina skonfrontuje s Uruguajom, Kórejskou republikou a Ghanou. V C-skupine sú dvojnásobní majstri sveta z Argentíny, Saudská Arábia, Mexiko a Poľsko.Šampionát sa uskutoční na ôsmich štadiónoch v piatich mestách - Al Rayyan (3 štadióny), Dauha (2), Lusail, Al Chor a Al Wakrah a prvýkrát v arabskej krajine. Finále je na programe v nedeľu 18. decembra na Lusail Iconic Stadium v meste Lusail (kapacita 80.000 miest). Na mundiale sa bude hrať spolu šesťdesiatštyri zápasov. Katarská kandidatúra na usporiadanie MS 2022 uspela na úkor USA, Japonska, Kórejskej republiky či Austrálie, rozhodlo sa 2. decembra 2010 po hlasovaní exekutívy FIFA v Zürichu. Bola kontroverzná, vyšetrovala ju aj Etická komisia organizácie po obvineniach z korupcie. Do osemfinále sa kvalifikujú prví dvaja z každej skupiny, pre ostatných 16 účastníkov sa turnaj skončí.Prvýkrát v histórii nebol pri žrebovaní základných skupín známy kompletný menoslov účastníkov podujatia. V osudí bolo 29 známych z 32 reprezentácií, dve miesta patrili stále piatim účastníkom interkontinentálnej baráže a jedno trom výberom z európskej baráže MS. Definitívny zoznam účastníkov bude známy až 14. júna. Neznámi účastníci boli nasadení do štvrtého výkonnostného koša. Odohrať treba stále dva zápasy A-vetvy európskej kvalifikácie. Na jún bol pre inváziu Ruska odložený duel Škótska s Ukrajinou, víťaz súboja nastúpi v boji o poslednú európsku miestenku vo Walese. Ďalší dvaja účastníci šampionátu vzídu z interkontinentálnej baráže. Na neutrálnej pôde v Katare nastúpi zástupca CONCACAF Kostarika proti Novému Zélandu z OFC, resp. Peru, piaty tím CONMEBOL sa stretne s víťazom duelu medzi Spojenými arabskými emirátmi a Austráliou ako zástupcami AFC.Žrebovalo sa zo štyroch výkonnostných košov, do ktorých boli výbery rozdelené podľa rebríčka FIFA k 31. marcu. Katar ako hostiteľ mal pozíciu 1 v A-skupine. Ako tradične sa opäť pri žrebe uplatnili geografické obmedzenia. V jednej skupine mohli byť maximálne dve reprezentácie z Európy a po jednom zo zvyšných konfederácií. Starý kontinent pritom mal zastúpenie vo všetkých štyroch košoch. Presný harmonogram šampionátu sa vytvorí neskôr po dohode s televíznymi spoločnosťami.Hostitelia z Kataru sú jediným nováčikom podujatia. Iba druhú účasť zažijú Kanaďania, predtým sa kvalifikovali aj na MS 1986 do Mexika. Z prvej pätnástky rebríčka FIFA chýbajú iba šiesti Taliani. Úradujúcim majstrom Európy sa na MS nepodarilo kvalifikovať druhýkrát za sebou, keď ich v semifinále baráže senzačne vyradilo Severné Macedónsko.Ostrosledovanú procedúru moderovali herec Idris Elba a športová novinárka Reshmin Chowdhuryová. Žreb viedli Carli Lloydová, Jermaine Jenas a Samantha Johnsonová, asistovali im bývalí hviezdni hráči či tréneri Cafú, Lothar Matthäus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovič, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer a Tim Cahill. Pred aktom žrebovania priniesol na pódium trofej pre víťaza tréner "Les Bleus" Didier Deschamps. Na ceremoniáli predstavili aj maskota turnaja La'eeba, či oficiálny soundtrack Hayya Hayya.