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Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1
Argentínu čaká siedme finále na mundiale v histórii.
Autor TASR,aktualizované
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Atlanta 15. júla (TASR) - Futbalisti Argentíny budú v nedeľu obhajovať titul majstrov sveta vo finále svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Úradujúci šampióni si zabezpečili postup do finále víťazstvom nad Anglickom 2:1. Argentínčania v stretnutí prehrávali 0:1 do 85. minúty, potom však vplyvom defenzívnej taktiky súpera strelili dva góly. Vyrovnať dokázal Enzo Fernandez a svoj tím poslal do boja o zlato v nadstavenom čase Lautaro Martinez.
Prvý polčas priniesol taktický boj s množstvom kúskovania hry a bez výraznejších šancí. Angličania sa ujali v 55. minúte vedenia zásluhou Anthonyho Gordona. Potom sa však príliš stiahli do defenzívy a tréner Thomas Tuchel urobil viacero striedaní smerom na posilnenie obrany. „Tri levy“ však argentínsky tlak neustáli, inkasovali z kopačky Fernandeza a defenzívna zostava nedoviedla duel ani do predĺženia. Rozhodol o tom Lautaro Martinez, ktorý rozjasal Juhoameričanov v druhej minúte nadstavenia.
Argentínu čaká siedme finále na mundiale v histórii. Pred štyrmi rokmi v Katare sa v ňom radoval tím okolo kapitána Lionela Messiho z triumfu nad Francúzskom. Vo finále v East Rutherford čakajú Argentínčanov v nedeľu od 21.00 h SELČ na štadióne MetLife semifináloví premožitelia „Les Bleus“ zo Španielska. Anglicko neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva ten z roku 1966 na domácom turnaji MS.
Prvý polčas nepriniesol výraznejší ofenzívny vzruch. Prevládali osobné súboje, v ktorých si hráči poväčšine pomáhali faulom a rozhodca Elfath musel správne nastaviť meter pre svoje rozhodnutia. Na oboch stranách bolo vidieť maximálnu koncentráciu na každý postupný útok súpera. „Albion“ dôsledne bránil Messiho, obrana „Albicelestes“ zasa nepúšťala k ničomu Kanea a tímy sa nedokázali prepracovať k ohrozeniu brány. Angličania mali v šestnástkach výraznú výškovú prevahu, ktorú chcel využiť v 33. minúte obranca Stones. Po centri sa pretlačil k hlavičkovému zakončeniu, avšak loptu nenasmeroval medzi tri žrde. Na opačnej strane nebezpečne pálil Fernandez v 39. minúte, ale jeho prudký pokus preletel nad brvnom Pickfordovej brány. Aby duel nabral obrátky, potreboval chýbajúci moment prekvapenia.
Po zmene strán prišla dovtedy najväčšia šanca zápasu. Dostal sa do nej Alvarez, ktorý sa pretlačil k zakončeniu, ale na dvakrát našiel iba pripraveného Pickforda. Angličania prvýkrát v zápase priamočiaro zaútočili v 55. minúte. Rogers si všimol nábeh Gordona, ktorý po jeho krížnom centri predskočil brániaceho Molinu a poslal loptu do siete - 1:0. Presný zásah vlial energiu dovtedy taktickej bitke. Argentínčania sa snažili usadiť pred šestnástkou súpera a výrazne zvýšili aktivitu v pressingu. Juhoameričania sa museli presadiť cez prehustený stred a obranný blok Anglicka. Svojmu tímu pomohol v 69. minúte brankár Pickford, ktorý na bránkovej čiare predviedol výborný reflex po tom, čo striedajúci Gonzalez usmerňoval hlavou milimetrovo presný center z kopačky Messiho. Anglický gólman mal šťastie v 76. minúte, keď mu pomohla žrď. Opäť to bolo hlavičkové zakončenie, tentoraz po nábehu Mac Allistera. „Albion“ sa stiahol až príliš a argentínsky gól visel na vlásku. Trest pre Anglicko prišiel v 86. minúte, keď po tretí raz v zápase spoza šestnástky napriahol Fernandez, ktorý prekonal Pickforda - 1:1. Argentína v útočnom snažení nepoľavila a v úvode nadstaveného času znovu zvonila žrď za anglickým brankárom. Angličania mali v tom čase na ihrisku defenzívnu zostavu, s ktorou plánoval tréner Tuchel udržať náskok. Katastrofu pre anglický tím podpísal striedajúci Lautaro Martinez, ktorý skóroval hlavou po centri Messiho. Argentínsky virtuóz si pripísal v zápase dve gólové prihrávky.
Prvý polčas priniesol taktický boj s množstvom kúskovania hry a bez výraznejších šancí. Angličania sa ujali v 55. minúte vedenia zásluhou Anthonyho Gordona. Potom sa však príliš stiahli do defenzívy a tréner Thomas Tuchel urobil viacero striedaní smerom na posilnenie obrany. „Tri levy“ však argentínsky tlak neustáli, inkasovali z kopačky Fernandeza a defenzívna zostava nedoviedla duel ani do predĺženia. Rozhodol o tom Lautaro Martinez, ktorý rozjasal Juhoameričanov v druhej minúte nadstavenia.
Argentínu čaká siedme finále na mundiale v histórii. Pred štyrmi rokmi v Katare sa v ňom radoval tím okolo kapitána Lionela Messiho z triumfu nad Francúzskom. Vo finále v East Rutherford čakajú Argentínčanov v nedeľu od 21.00 h SELČ na štadióne MetLife semifináloví premožitelia „Les Bleus“ zo Španielska. Anglicko neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva ten z roku 1966 na domácom turnaji MS.
MS vo futbale - semifinále:
Atlanta
Anglicko - Argentína 1:2 (0:0)
Gól: 55. Gordon - 85. Fernandez, 90.+2 La. Martinez. Rozhodovali: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Anderson - Li. Martinez, Romero, De Paul.
Anglicko: Pickford – James (82. Burn), Stones (90.+6 Toney), Guehi, Spence (90.+6 Rashford) – Rice (82. O´, Anderson – Rogers, Bellingham, Gordon (72. Konsa) – Kane
Argentína: E. Martinez – Molina (72. Montiel), Romero, Li. Martinez (72. Otamendi), Tagliafico (81. La. Martinez) - Paredes (64. Gonzalez) – Simeone (72. De Paul), Mac Allister, E. Fernandez, J. Alvarez - Messi
Atlanta
Anglicko - Argentína 1:2 (0:0)
Gól: 55. Gordon - 85. Fernandez, 90.+2 La. Martinez. Rozhodovali: Elfath - Parker, Atkins (všetci USA), ŽK: Anderson - Li. Martinez, Romero, De Paul.
Anglicko: Pickford – James (82. Burn), Stones (90.+6 Toney), Guehi, Spence (90.+6 Rashford) – Rice (82. O´, Anderson – Rogers, Bellingham, Gordon (72. Konsa) – Kane
Argentína: E. Martinez – Molina (72. Montiel), Romero, Li. Martinez (72. Otamendi), Tagliafico (81. La. Martinez) - Paredes (64. Gonzalez) – Simeone (72. De Paul), Mac Allister, E. Fernandez, J. Alvarez - Messi
Prvý polčas nepriniesol výraznejší ofenzívny vzruch. Prevládali osobné súboje, v ktorých si hráči poväčšine pomáhali faulom a rozhodca Elfath musel správne nastaviť meter pre svoje rozhodnutia. Na oboch stranách bolo vidieť maximálnu koncentráciu na každý postupný útok súpera. „Albion“ dôsledne bránil Messiho, obrana „Albicelestes“ zasa nepúšťala k ničomu Kanea a tímy sa nedokázali prepracovať k ohrozeniu brány. Angličania mali v šestnástkach výraznú výškovú prevahu, ktorú chcel využiť v 33. minúte obranca Stones. Po centri sa pretlačil k hlavičkovému zakončeniu, avšak loptu nenasmeroval medzi tri žrde. Na opačnej strane nebezpečne pálil Fernandez v 39. minúte, ale jeho prudký pokus preletel nad brvnom Pickfordovej brány. Aby duel nabral obrátky, potreboval chýbajúci moment prekvapenia.
Po zmene strán prišla dovtedy najväčšia šanca zápasu. Dostal sa do nej Alvarez, ktorý sa pretlačil k zakončeniu, ale na dvakrát našiel iba pripraveného Pickforda. Angličania prvýkrát v zápase priamočiaro zaútočili v 55. minúte. Rogers si všimol nábeh Gordona, ktorý po jeho krížnom centri predskočil brániaceho Molinu a poslal loptu do siete - 1:0. Presný zásah vlial energiu dovtedy taktickej bitke. Argentínčania sa snažili usadiť pred šestnástkou súpera a výrazne zvýšili aktivitu v pressingu. Juhoameričania sa museli presadiť cez prehustený stred a obranný blok Anglicka. Svojmu tímu pomohol v 69. minúte brankár Pickford, ktorý na bránkovej čiare predviedol výborný reflex po tom, čo striedajúci Gonzalez usmerňoval hlavou milimetrovo presný center z kopačky Messiho. Anglický gólman mal šťastie v 76. minúte, keď mu pomohla žrď. Opäť to bolo hlavičkové zakončenie, tentoraz po nábehu Mac Allistera. „Albion“ sa stiahol až príliš a argentínsky gól visel na vlásku. Trest pre Anglicko prišiel v 86. minúte, keď po tretí raz v zápase spoza šestnástky napriahol Fernandez, ktorý prekonal Pickforda - 1:1. Argentína v útočnom snažení nepoľavila a v úvode nadstaveného času znovu zvonila žrď za anglickým brankárom. Angličania mali v tom čase na ihrisku defenzívnu zostavu, s ktorou plánoval tréner Tuchel udržať náskok. Katastrofu pre anglický tím podpísal striedajúci Lautaro Martinez, ktorý skóroval hlavou po centri Messiho. Argentínsky virtuóz si pripísal v zápase dve gólové prihrávky.