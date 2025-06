Moniz je novým trénerom Trenčína

Trenčín 17. júna (TASR) - Staronovým trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Holanďan Ricardo Moniz. K účastníkovi Niké ligy sa vracia po takmer siedmich rokoch, na lavičke strieda Ivana Galáda. Informoval o tom trenčiansky klubový web.



Vedenie Trenčína prednedávnom informovalo, že sa rozhodlo neponúknuť 62-ročnému Galádovi nový kontrakt po jeho vypršaní. Mužstvu dopomohol k udržaniu sa v najvyššej súťaži. Moniz podpísal s AS trojročný kontrakt, v pozícii asistentov mu budú pomáhať Peter Kleščík, Peter Čögley, Šimon Masár i srbský tréner brankárov Miljan Vešič.



S Trenčínom dokázal Moniz takmer postúpiť do skupinovej fázy Európskej ligy UEFA. V kvalifikácii postupne zdolali jeho vtedajší zverenci Buducnost Podgorica, Górnik Zabrze a holandský veľkoklub Feyenoord Rotterdam. V play off bola napokon nad ich sily cyperská AEK Larnaka. Šesťdesiatjedenročný Holanďan sa rozhodol v novembri 2018 opustiť klub na vlastnú žiadosť.



Po odchode z Trenčína pôsobil ako hlavný tréner v kluboch Excelsior, Zalaegerszegi TE FC, Slaven Belupo a jeho poslednou zastávkou bol FC Zürich.