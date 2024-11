Smetana sa rozlúčil s Ružomberkom: Neobvyklá situácia

Ružomberok 13. novembra (TASR) - Vedenie futbalového klubu MFK Ružomberok ukončilo po vzájomnej dohode spoluprácu s trénerom Ondřejom Smetanom. Štyridsaťdvaročný kormidelník prišiel do klubu v októbri minulého roka, vyhral Slovenský pohár - Slovnaft Cup a s "Ružou" takmer postúpil do skupinovej fázy Konferenčnej ligy (KL). Ďalším pôsobiskom českého trénera bude 1. FC Slovácko. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Smetana sa rozlúčil s tímom výhrou v osemfinále pohára nad Komárnom (2:0). "Dôležité je tím odovzdať v dobrom stave herne i zdravotne. Bolo to pre mňa dôležité a som rád, že sa to podarilo. Situácia je neobvyklá, zvyčajne odchádzate, keď sa nedarí. Za ten rok sme tu urobili nejaký vývoj a nejaký kus práce. Posun je však to, prečo futbal robíme," povedal kormidelník v rozhovore pre futbalnet po svojom rozlúčkovom zápase.