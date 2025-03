Tréner Skuhravý predĺžil zmluvu s FC Košice do mája 2027

Košice 7. marca (TASR) - Český futbalový tréner Roman Skuhravý sa dohodol s FC Košice na predĺžení zmluvy do 31. mája 2027. Učastník Niké ligy o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.



Skuhravý prišiel do Košíc v septembri 2024, keď nahradil Gergelyho Geriho. Tím doviedol k účasti v skupine o titul po tom, čo Košičania zvíťazili v priamom súboji o postup nad Michalovcami 3:2. Svoju púť v nadstavbe odštartujú nedeľňajším domácim súbojom so Slovanom Bratislava. Podľa športového riaditeľa košického klubu Mareka Saparu je dlhodobejší kontrakt so Skuhravým kľúčový pre napredovanie košického futbalu.



"Nielen pre mňa, ale pre celý košický futbal je to veľmi radostná správa. Priznám sa, že teraz - krátko po podpise zmluvy - so mnou lomcujú minimálne také emócie, ako po víťazstve nad Michalovcami. Som veľmi šťastný, že naša spolupráca s Romanom Skuhravým bude naďalej pokračovať. Práve on je základný stavebný kameň procesu, ktorý posúva košický futbal vpred," uviedol Sapara pre klubovú webstránku.



Skúsený kormidelník vníma nový kontrakt ako uznanie doterajšej práce. "Definitívne som sa rozhodol až po tom, čo mi moja rodina dala zelenú. Sme od seba ďaleko a určite každý chápe, že pre nikoho z nás to nie je jednoduché. Z pracovnej stránky zase rozhodlo to, že sa naplnilo všetko, čo sme si po mojom príchode pred vyše piatimi mesiacmi stanovili. Moja túžba pokračovať v načatej práci a naďalej rozvíjať to, čo sa podarilo naštartovať, je z môjho pohľadu obrovská. A to, že FC Košice prejavil záujem o moje služby na ďalšie obdobie už počas rozbehnutej sezóny, je pre mňa tiež zadosťučinenie a uznanie. Som rád, že budem naďalej súčasť tímu, ktorý je na začiatku budovania úspešnej značky," poznamenal Skuhravý.