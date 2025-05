Olomouc s Chvátalom zdolal Spartu 3:1 a získal Český pohár

sumár - finále Českého pohára



Sigma Olomouc - Sparta Praha 3:1 (3:0)



Góly: 4. a 45. Zorvan, 45.+3. Mikulenka - 61. Rrahmani (z 11 m)



/J. Chvátal hral od 70. minúty - J. Surovčík chytal celý zápas, L. Haraslín hral do 45. minúty/



Olomouc 14. mája (TASR) - Futbalisti Sigmy Olomouc získali v stredu Český pohár. V domácom finále zdolali Spartu Praha 3:1, pričom v 70. minúte za nich nastúpil aj slovenský obranca Juraj Chvátal. Pre Olomouc je to prvá trofej od roku 2012, keď získal pohár i Superpohár.Sigma išla do vedenia už v 4. minúte po presnom zásahu Filipa Zorvana, ktorý pridal víťazný gól v 45. minúte. V nadstavení prvého dejstva ešte stihol na priebežných 3:0 upraviť Matej Mikulenka, pričom pri oboch góloch do šatne asistoval obranca Jiří Sláma. Tréner hostí Lars Friis pristúpil v polčase k štvoritému striedaniu a v dôsledku zranenia išiel dole z ihriska aj slovenský krídelník Lukáš Haraslín. Práve jeho náhradník Albion Rrahmani premenil pokutový kop, ale na prehre Sparty to už nič nezmenilo. V bránke hostí bol slovenský gólman Jakub Surovčík, ktorý chytal v pohári za „rudých“ od osemfinále.Sparta ukončila sezónu po prvý raz od roku 2022 bez trofeje. Sigma získala len tretiu v histórii a zaistila si miestenku v play off o hlavnú fázu Európskej ligy v nadchádzajúcej sezóne. To zároveň znamená, že bude s určitosťou hrať v ligovej fáze Konferenčnej ligy.