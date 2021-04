Paríž St. Germain prehral v zápase o 1. miesto s Lille

Ligue 1 - 31. kolo:



Paríž St. Germain - OSC Lille 0:1 (0:1)

Gól: 20. David, ČK: 90. Neymar po 2. ŽK - 90.+1 Djalo po druhej ŽK



AS Monako - FC Metz 4:0 (0:0)

Góly: 50. Fabregas (z 11 m), 52. Volland, 77. a 89. Ben Yedder (druhý z 11 m), ČK: 87. Boye (Metz) po druhej ŽK

Paríž 3. apríla (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain prišli o prvé miesto v ligovej tabuľke. V stretnutí 31. kola Ligue 1 prehrali na svojom ihrisku s Lille 0:1. Hostia sa dostali na čelo súťaže o tri body pred ich sobotného súpera.O jediný gól duelu sa postaral v 20. minúte Jonathan David, pre ktorého to bol desiaty zásah v tejto sezóne Ligue 1. V druhom polčase mohli hostia pridať aj druhý gól, ale Burak Yilmaz po rýchlom protiútoku neprekonal Keylora Navasa. Zápas nedohral Neymar, ktorému v závere ušli nervy, za čiarou sotil hráča súpera a videl druhú žltú kartu. Do šatne ho nasledoval aj Tiago Djalo z Lille, ktorý si z následnej šarvátky odniesol rovnako druhú žltú kartu.Lille bodovalo naplno po dvoch dueloch a dostalo sa na čelo tabuľky. Parížania prehrali druhý z troch zápasov a pred Monakom majú náskok jediného bodu.Hráči AS Monako zvíťazili nad FC Metz 4:0. Súpera zlomili medzi 50. a 52. minútou, keď najprv premenil jedenástku Cesc Fabregas a potom sa presadil Kevin Volland. Záver duelu patril Wissamovi Ben Yedderovi, ktorý v 77. minúte pridal tretí gól Monaka a v 88. minúte stanovil z penalty konečný výsledok.