Pekarík predĺžil zmluvu s Herthou Berlín do júna 2021

Berlín 30. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík bude pokračovať v kariére v Herthe Berlín. S nemeckým klubom sa 33-ročný pravý obranca dohodol na predĺžení zmluvy do 30. júna 2021.



Pekarík tak bude v Herthe pôsobiť už deviatu sezónu. Do klubu prišiel v lete 2012 z VfL Wolfsburg, s ktorým získal majstrovský titul v roku 2009. Stane sa najdlhšie slúžiacim hráčom v súčasnom kádri "Die Alte Dame". "Peka je skutočný vzor a je súčasťou mužstva už dlhý čas. Dokázal svoje kvality aj to, ako je cenný v predchádzajúcich týždňoch pod vedením trénera Bruna Labbadiu. Peka sám prejavil veľký záujem zostať v hlavnom meste," povedal pre klubový web športový riaditeľ Michael Preetz.



"Som už v Berlíne deväť rokov a som šťastný, že v klube zostanem aj naďalej. Klub aj mesto sa pre mňa stali druhým domovom. Už sa teším na výzvy v novej sezóne," povedal Pekarík.



Slovenský futbalista za Herthu odohral 166 zápasov, v ktorých strelil dva góly. Po reštarte bundesligy po koronapauze odohral celú minutáž až do zranenia v súboji s Leverkusenom v 33. kole.