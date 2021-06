Madrid 16. júna (TASR) - Španielsky futbalový obranca Sergio Ramos odchádza z Realu Madrid. Dlhoročný kapitán nepredĺži s klubom zmluvu, ktorá mu vyprší 30. júna. Ramos priviedol Real k štyrom triumfom v Lige majstrov a k piatim titulom španielskeho šampióna.



Štyrikrát vyhral MS klubov i španielsky Superpohár, trikrát európsky Superpohár a dvakrát Španielsky pohár. Celkovo získal s Realom 22 trofejí. Do španielskej metropoly prestúpil v lete 2005 z FC Sevilla za 27 miliónov eur. Vo štvrtok sa s ním vedenie "bieleho baletu" na čele s prezidentom klubu Florentinom Perezom rozlúči so všetkými poctami



Ramos je so 180 reprezentačnými štartmi španielsky rekordér. Bol kľúčovou postavou pri triumfe Španielov na MS 2010 v JAR, EURO 2008 i EURO 2012. Za národný tím vsietil 25 gólov. Do kádra pre EUR0 2020 sa však nedostal, tréner Luis Enrique nenominoval na šampionát ani jedného hráča Realu.