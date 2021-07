Ramos sa na dva roky upísal Parížu St. Germain

Paríž 8. júla (TASR) – Španielsky futbalista Sergio Ramos definitívne zamieril z Realu Madrid do Paríža St. Germain. Tridsaťpäťročný obranca podpísal s francúzskym klubom dvojročnú zmluvu.



Ramos odmietol ponuku dvoch anglických klubov. Jeho doterajší zamestnávateľ Real Madrid mu predĺženie spolupráce neponúkol. Do hlavného mesta Španielska prišiel v roku 2005 z FC Sevilla a s Realom získal celkovo 22 trofejí, štyrikrát z toho triumfoval v Lige majstrov. Okrem toho je aj majster sveta a dvojnásobný majster Európy.



V uplynulej sezóne trápili Ramosa zranenia a nedostal sa ani do španielskej nominácie na EURO 2020. „S hrdosťou sa stávam súčasťou tohto ambiciózneho projektu. V kádri je veľa skvelých hráčov. Paríž St. Germain už dokázal, že je klub najvyššej úrovne. Chcem tu pokračovať v osobnom raste a pomôcť klubu získať čo najviac trofejí," povedal Ramos pre oficiálnu webstránku klubu.



Parížania v uplynulej sezóne nezvládli boj o titul s Lille a pred tou nadchádzajúcou zbroja. Do kádra už získali Achrafa Hakimiho a Georginia Wijnalduma, na spadnutie je aj príchod brankára Gianluigiho Donnarummu.



„Sergio je hotový futbalista, jeden z najlepších obrancov histórie. Je to prirodzený líder, súťaživý človek a skutočný profesionál. Jeho rozsiahle skúsenosti a ambície sú perfektnou synergiou s tým, čo ponúka tento klub," privítal Ramosa v tíme majiteľ PSG Nássir al Chelaifí.