Copa del Rey: Real Madrid nestačil doma na San Sebastián a vypadol

Španielsky pohár - štvrťfinále:



Real Madrid - Real Sociedad San Sebastián 3:4 (0:1)

Góly: 59. Marcelo, 81. Rodrygo, 90.+3 Nacho - 22. Ödegaard, 54. a 56. Isak, 69. Merino, ČK: 90.+6 Gorosabel (San Sebastián)

Madrid 6. februára (TASR) - Futbalisti Realu Madrid skončili vo štvrťfinále domácej pohárovej súťaže Copa del Rey, keď na domácom trávniku prehrali so San Sebastiánom 3:4. V zápase prehrávali už 0:3, no v závere ho ešte poriadne zdramatizovali."Biely balet" nedokázal v súťaži triumfovať od roku 2014, v uplynulom ročníku nestačil v semifinále na FC Barcelona. Baskický klub potiahli škandinávski legionári. Do vedenia ich na Santiago Bernabeu poslal v 21. min Nór Martin Ödegaard, ktorý je v San Sebastiáne na hosťovaní práve z Realu Madrid. Po zmene strán pridal v krátkom čase dva góly Švéd Alexander Isak. Na 1:3 znížil v 59. Marcelo, ale o desať neskôr pridal Mikel Merino štvrtý gól hostí.Real v závere mohutne doťahoval, v 81. minúte skóroval Rodrygo a Nacho dokázal v tretej minúte nadstaveného času už iba znížiť na rozdiel jediného gólu. V zápase sa dostal niekoľkokrát do pozornosti systém VAR, ktorý obom tímom neuznal po jednom góle."Biely balet" tak prišiel o osemzápasovú víťaznú šnúru a 21 zápasov dlhú sériu bez prehry. Naposledy podľahol v októbri v lige Mallorce 0:1.Vo štvrťfinále Kráľovského pohára sa favoritom nedarí, pred Realom vypadli aj obhajca trofeje FC Valencia po prehre s Granadou a Villarreal, ktorého vyradil druholigista CD Mirandés. V poslednom stretnutí nastúpila FC Barcelona vo štvrtok večer na pôde Athletica Bilbao.