KONIEC: Manicni už nie je tréner reprezentácie Saudskej Arábie

Rijád 24. októbra (TASR) - Talian Roberto Manicni skončil vo funkcii trénera futbalistov Saudskej Arábie. Vo štvrtok to oznámila tamojšia futbalová federácia s tým, že obe strany ukončili zmluvu po vzájomnej dohode.



Taliansky kouč podpísal štvorročný kontrakt vlani v auguste. Podľa médií mal na novom pôsobisku poberať ročný plat 25 miliónov eur. Na lavičke nahradil Hervea Renarda, ktorý sa po MS v Katare presunul k ženskému reprezentačnému tímu Francúzska.



Mancini predtým koučoval Taliansko, na lavičke reprezentácie pôsobil od mája 2018. V roku 2021 priviedol "squadru azzurra" k titulu na ME, no nedokázal s ňou postúpiť na MS 2022. Jeho zverenci neuspeli vo finále baráže, keď prehrali so Severným Macedónskom 0:1. Tento rok sa mu nepodarilo doviesť Saudskú Arábiu k víťazstvu na Ázijskom pohári, tím skončil v osemfinále.



Pôsobil aj v Interi Miláno, s ktorým získal tri tituly v Serii A, Manchester City priviedol k titulu v anglickej Premier League v roku 2013.