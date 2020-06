Kodaň 30. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Samuel Mráz mal pozitívny test na koronavírus. Oznámil to jeho dánsky klub Bröndby Kodaň, podľa ktorého 23-ročný útočník nemá žiadne príznaky ochorenia. Najbližší týždeň bude v domácej karanténe.



Okrem Mráza pozitívne testovali aj jeho spoluhráča Simona Hedlunda, ktorý takisto nejaví žiadne symptómy ochorenia COVID-19. Ďalší hráči a tréneri mužstva mali negatívne výsledky testov. "Obaja hráči musia zostať sedem dní v domácej izolácii odo dňa, keď podstúpili test, teda od pondelka 29. júna," uviedol pre web Bröndby tímový lekár Jonas Vestergaard.



Mráz nastúpil v nedeľnom ligovom zápase na ihrisku Nordsjaellandu na záverečných deväť minút, keď vystriedal práve Hedlunda. Bröndby zvíťazilo 2:0, po 30. kole mu v skupine o titul patrí štvrtá priečka. Mráz s Hedlundom s určitosťou vynechajú nadchádzajúci súboj v Aalborgu (v nedeľu 5. júla). Obaja by sa mohli vrátiť do kádra budúci týždeň. O tom, či budú môcť štartovať 9. júla v ďalšom ligovom zápase proti Nordsjaellandu, rozhodne po vyšetreniach klubový lekár.



"Samozrejme, oslabí nás to, keď sa budeme musieť zaobísť bez Simona a Samuela. No máme v kádri viacerých kvalitných hráčov, ktorí ukázali, že sú schopní nastúpiť na rôznych postoch. Tomuto tímu dôverujeme a do Aalborgu ideme s cieľom zvíťaziť a posunúť sa na tretie miesto," povedal tréner Bröndby Niels Frederiksen.



Mráz, ktorý je v dánskom klube na hosťovaní z Empoli, strelil v 15 ligových zápasoch v tejto sezóne štyri góly. Predtým obliekal aj dresy Senice a Žiliny, Empoli ho krátko poslalo aj na hosťovanie v Crotone.