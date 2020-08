Škrtel predĺžil zmluvu s Basaksehirom

Istanbul 21. augusta (TASR) - Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel predĺžil spoluprácu s úradujúcim tureckým majstrom Basaksehir Istanbul. S vedením klubu podpísal novú ročnú zmluvu, informovala oficiálna webstránka Basaksehiru.



Škrtel tak ukončil špekulácie ohľadom svojho budúceho pôsobiska. "Sme šťastní, že slovenský futbalista bude pokračovať v našom tíme, výrazne pomohol mužstvu svojimi skúsenosťami i vodcovskými schopnosťami. Želáme Martinovi Škrtelovi, aby v nadchádzajúcom období nadviazal na svoje doterajšie úspechy v oranžovo-modrom drese," píše sa na klubovom webe.



Tridsaťpäťročný stopér prišiel do Basaksehiru v septembri 2019 z Atalanty Bergamo. Za klub z Istanbulu odohral v uplynulom ročníku Süper Lig 20 zápasov, v ktorých strelil tri góly a pomohol tímu k zisku historického titulu. Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie má na konte aj 104 štartov v národnom tíme (šesť gólov), hral na MS 2010 a ME 2016.



Škrtel v minulosti obliekal aj dresy AS Trenčín, Zenitu Petrohrad, FC Liverpool a Fenerbahce Istanbul. Jeho meno sa v uplynulých dňoch spájalo najmä s možným pôsobením v trnavskom Spartaku.