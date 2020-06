Slovnaft Cup: Dunajská Streda remizovala s Ružomberkom

Slovnaft cup 1. zápas semifinále:



FC DAC Dunajská Streda – MFK Ružomberok 1:1 (1:0)



Góly: 10. Schäfer – 85. Brenkus. ŽK: 70. Šimič, 73. Blackman, 75. Kalmár - 49. Múdry, 77. Regáli. Rozhodovali: Kružliak – Somoláni, Hancko, 319 divákov.



FC DAC: Jedlička – Blackman, Kružliak, Šimič, Davis – M. Vida, Schäfer – Fábry (79. Sharani), Kalmár, Divkovič (46. Bednár) – Ramirez (79. Boateng)



Ružomberok: Macík - Čurma, J. Maslo, Mrva (81. Madleňák) – Ďungel (42. Kmeť), Kostadinov (44. Filinský), Múdry (81. Brenkus), Takáč, Mojžiš - Regáli, Almási (72. Gerec)

Dunajská Streda 17. júna (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v stredajšom 1. zápase semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu s MFK Ružomberok 1:1. Odveta je na programe o týždeň v stredu v Ružomberku.V semifinále Slovnaft Cupu sa stretli mužstvá, ktoré v pohári ešte proti sebe nikdy nehrali. Dunajská Streda sa naposledy predstavila vo finále ešte v roku 1995 a triumfovala naposledy v Československom pohári v roku 1987. Ružomberčania získali Slovenský pohár len raz, v roku 2006.Prvý strelecký pokus bol zo strany hostí, keď v 2. minúte vypálil Takáč, ale mieril vedľa. O dve minúty neskôr prešiel Mrva po ľavej strane, spätnou prihrávkou našiel Almásiho, ktorý pätičkou ohrozil Jedličkovu bránu. Šanca Dunajskej Stredy prišla v 6. minúte, Kalmárovu strelu však Macík chytil. O dve minúty neskôr pohrozil opäť Ružomberok, Almási sklepol spätnú prihrávku pre Kostadinova, ktorý však bol nepresný. DAC išiel do vedenia v 10. minúte, Schäfer sa predral do pokutového územia z pravej strany a z hranice pokutového kopu poslal loptu do siete – 1:0. V 13. minúte už mohlo byť 2:0 pre DAC, keď Ramirez získal loptu na pravej strane, strelou však trafil pravú žrď. Naďalej sa hral obojstranne útočný futbal. V 28. minúte sa výbornou strelou prezentoval z diaľky Schäfer, ktorý trafil ľavú žrď. V 38. minúte pohrozil strelou z 18 metrov Kostadinov, ale mieril vedľa.Domáci začali druhý polčas útočne, v 48. minúte sa strelou blysol Fábry, ale mieril tesne vedľa. O tri minúty neskôr bol opäť v akcii, ale ľavačkou trafil len bočnú žrď. V 62. minúte poslal Blackman center z pravej strany, lopta však bola tečovaná a smerovala na bránu, Macík s námahou zachránil. V 64. minúte prešiel Ramirez po pravej strane a prihral naspäť Kalmárovi, ktorý z päťky z prvej vystrelil, ale Macík bravúrne zasiahol. O ďalšiu strelu sa postaral Máté Vida v 67. minúte, ale lopta letela vedľa. O tri minúty neskôr čaroval opäť brankár Macík, ktorý zmaril Kalmárovu strelu zblízka. V 82. minúte dostal Regáli výbornú prihrávku v pokutovom území, ale strelou mieril nad. V 85. minúte dokázali Ružomberčania vyrovnať, Regáli poslal výborný pas z ľavej strany a striedajúci Brenkus poslal loptu do brány – 1:1. DAC mohol ísť z prvého útoku späť do vedenia, Davisov center poslal hlavou do žrde Sharani, odrazenú loptu Kalmár nad. Víťaz sa napokon nezrodil, o postupujúcom sa rozhodne o týždeň v Ružomberku.Bernd Storck, tréner DAC Dunajská Streda: "."Ján Haspra, tréner MFK Ružomberok: