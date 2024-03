Slovenky čakajú v kvalifikácii ME 2025 Škótky, Srbky a Izraelčanky

Hlas po žrebe /zdroj: www.futbalsfz.sk/:



Peter Kopúň, tréner SR: "Či som spokojný alebo nespokojný? To budem až po odohratí zápasov a najmä výsledkoch, podľa toho, aké budú. Trošku ma mrzí, že máme Izrael, keďže to bude zaujímavé cestovanie a som zvedavý, ako to dopadne. So Škótskom a Srbskom máme skúsenosti, tretí súper je pre nás zatiaľ neznámou, ale táto skupina je výzva."



zloženie kvalifikačných skupín ME 2025



A-divízia:



1. skupina: Holandsko, Taliansko, Nórsko, Fínsko



2. skupina: Španielsko, Dánsko, Belgicko, Česko



3. skupina: Francúzsko, Anglicko, Švédsko, Írsko



4. skupina: Nemecko, Rakúsko, Island, Poľsko







B-divízia:



1. skupina: Švajčiarsko, Maďarsko, Turecko, Azerbajdžan



2. skupina: Škótsko, Srbsko, SLOVENSKO, Izrael



3. skupina: Portugalsko, Bosna a Hercegovina, Severné Írsko, Malta



4. skupina: Wales, Chorvátsko, Ukrajina, Kosovo







C-divízia:



1. skupina: Bielorusko, Litva, Cyprus, Gruzínsko



2. skupina: Slovinsko, Lotyšsko, Severné Macedónsko, Moldavsko



3. skupina: Grécko, Čierna Hora, Andorra, Faerské ostrovy



4. skupina: Rumunsko, Bulharsko, Kazachstan, Arménsko



5. skupina: Albánsko, Estónsko, Luxembursko







kalendár ME 2025:



kvalifikačný žreb: 5. marca 2024



kvalifikačné zápasy 1 a 2: 3. - 9. apríla 2024



kvalifikačné zápasy 3 a 4: 29. mája - 4. júna 2024



kvalifikačné zápasy 5 a 6: 10. - 16. júla 2024



žreb play off: 19. júla 2024



1. kolo play off (2 časti): 23.-29. októbra 2024



2. kolo play off (2 etapy): november - 3. december 2024



žreb základných skupín turnaja: 16. decembra 2024



záverečný turnaj: 2. - 27. júla 2025 (Švajčiarsko)



Nyon 5. marca (TASR) - Slovenské futbalistky sa v kvalifikácii ME 2025 vo Švajčiarsku predstavia v 2. skupine B-divízie. Ich súperkami budú Škótky, Srbky a Izraelčanky. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Európska kvalifikácia žien bude prebiehať novým systémom od apríla do decembra 2024. Rozhodne sa v nej o 15 postupujúcich tímoch, ktoré sa pripoja k hostiteľskému Švajčiarsku. Fáza kvalifikácie ME sa bude hrať v rovnakom formáte ako Liga národov, pričom tímy sú rozdelené do troch divízií (A, B, C). Vje po 16 tímov, vo tri družstvá viac.Počiatočnú pozíciu pred žrebom v Nyone určili výsledky v nedávno skončenom ročníku Ligy národov 2023/24. Prvú fázu kvalifikačného cyklu tvoria 4-členné skupiny, resp. v C-divízii skupiny s tromi tímami. V osudí sa nachádzalo dovedna 51 družstiev, pričom Slovenky figurovali v treťom výkonnostnom koši B-divízie. Pôvodne žreb prisúdil k trojici Slovensko, Škótsko a Srbsko hráčky z Kosova, no tie sa podľa nariadení UEFA nemôžu stretnúť so Srbskom. Ašpirovať na postup budú Škótky, ktoré vypadli z elitnej kategórie LN. Srbky neuspeli v baráži o A-divíziu a Izraelčanky postúpili doV elitnej divízii postúpia na záverečný turnaj z každej skupiny dvaja najlepší. Ostatné tímy zabojujú o zvyšných sedem miesteniek na ME v dvoch kolách play off v októbri až decembri. Prvé zápasy play off sa hrajú dvojkolovým systémom. V jednom kole sa stretnú tímy, ktoré skončili na treťom a štvrtom mieste v Lige A, s piatimi víťazmi skupín a tromi najlepšie umiestnenými tímami z Ligy C. Do druhého kola postúpi osem tímov.V druhom postupovom kole sa štyria víťazi skupín a dvaja najlepšie umiestnení druhí v Lige B stretnú proti zvyšným dvom tímom na 2. mieste a štyrom tímom na 3. priečke z Ligy B.V ďalšej fáze si zmerajú sily tímy z obocha žreb určí sedem dvojíc, z ktorých víťazi postúpia na záverečný turnaj do Švajčiarska.