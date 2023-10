Slovenská dvadsaťjednotka remizovala v príprave s Poľskom

Na snímke gólová radosť hráčov Slovenska počas futbalového prípravného zápasu hráčov do 21 rokov Slovensko - Poľsko 12. októbra 2023 v Košiciach. Foto: TASR František Iván



prípravný zápas hráčov do 21 rokov



SLOVENSKO - Poľsko 2:2 (2:1)



Góly: 5. Jambor, 15. Marcelli – 8. Buksa, 60. Szmyt. Rozhodovali: Berka (ČR) - Kmec, Pacák (SR), ŽK: Kaprálik - Szymanski, 2497 divákov



Slovensko: Belko - Šikula, Leitner, Javorček, Selecký (59. Gomola) - M. Sauer (59. Nebyla), Rigo (69. Szolgai), Gajdoš (69. Veselovský) - Kaprálik, Jambor (69. Čerepkai), Marcelli (88. Tučný)



Poľsko: Tobiasz (46. Biesczad) - Marczuk (46. Pyrka), Mosór, Bejger, Lipkowski - Rakoczy (41. Szmyt), Legowski, Oyedele, Zalewski - Szymczak, Buksa (46. Pienko)

hlasy:

Košice 12. októbra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov remizovali s rovesníkmi z Poľska 2:2 vo štvrtkovom prípravnom zápase v Košiciach. Slovenské góly strelili v 5. minúte Timotej Jambor a v 15. Nino Marcelli. Pre slovenskú "dvadsaťjednotku" to bol vôbec prvý zápas v Košiciach.Duel bol súčasťou kempu zverencov Jaroslava Kentoša, ktorých v utorok 17. októbra čaká neoficiálne stretnutie s MFK Dukla Banská Bystrica v popradskom NTC.Od úvodu sa hralo v rýchlom tempe a diváci nemuseli na góly dlho čakať. Slováci rozvinuli v 5. minúte ofenzívnu akciu, Kaprálik prihral z ľavej strany Marcellimu, ktorý ju ešte posunul nepokrytému Jamborovi - 1:0. Poliaci vyrovnali už o tri minúty, keď Buksovu strieľanú prihrávku v šestnástke Szymczak efektne prepustil medzi nohami a zaskočil brankára Belka - 1:1. Od 15. minúty Slováci opäť viedli. Poliaci spravili chybu v rozohrávke a po Jamborovej prihrávke Marcelli obstrelil brankára Tobiasza. Dianie na trávniku sa následne upokojilo, tímy si dávali väčší pozor na defenzívu, no aj tak bolo k videniu viacero ofenzívnych výpadov.Po hodine hry sa poľský stredopoliar Szmyt dostal do ofenzívneho výpadu, v ktorom sa dostal k odrazenej lopte a strelou zvnútra šestnástky vyrovnal - 2:2. O šesť minút sa Poliaci dostali do ďalšej veľkej príležitosti, v ktorej zakončil Wlodarczyk, no trafil do hornej žŕdky. Naďalej sa hral rýchly futbal, no diváci už napriek viacerým nádejným situáciám gól nevideli.