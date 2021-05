Slovan zdolal Žilinu a obhájil double

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení druhého gólu vo finále Slovenského pohára Slovnaft Cupu vo futbale ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 19. mája 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2020/2021:



MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 1:2 pp (1:1, 1:0)



Góly: 30. Kiwior - 61. Henty, 105.+4 Weiss ml. (z 11 m). Rozhodovali: Kráľovič - Kováč, Poláček, ŽK: Ďuriš, Fazlagič, Javorček, Kurminowski - De Marco, Weiss ml., Šulla, Abena, Bajrič, ČK: 26. Minárik - 111. Weiss ml. po 2. ŽK, bez divákov.



Žilina: Belko - Anang, Minárik, Kiwior, Javorček (105.+9 Sluka) - Gono (78. Myslovič), Fazlagič, Bernát (40. Kopas) - Rusnák (78. Kaprálik), Paur (65. Kurminowski), Ďuriš (105.+9 Bičachčjan)



Slovan: Šulla - Medveděv, Abena, Božikov (105.+6 Bajrič), De Marco (78. Pauschek) - De Kamps (71. Nono), Holman (46. Strelec), Rabiu - Čavrič (78. Daniel), Henty, Ratao (46. Weiss ml.)

Cesta ŠK Slovan Bratislava za ziskom SP 2020/2021:



1. kolo: voľno



2. kolo: FK Beluša - ŠK Slovan 0:2



3. kolo: TJ Spartak Kvašov - ŠK Slovan 0:6



osemfinále: ŠK Slovan - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:0



štvrťfinále: ŠK Slovan - FC Petržalka 5:1



semifinále: 1. zápas: ŠK Slovan - Dukla Banská Bystrica 3:0, odveta: Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan 1:3



finále: MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava 1:2 pp

Historický prehľad výsledkov finálových zápasov Slovenského pohára vo futbale:



2021: MŠK Žilina - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 1:2 pp / Bratislava



2020: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 1:0 / Bratislava



2019: FC SPARTAK TRNAVA - MŠK Žilina 3:3 pp, 4:1 v rozstrele z 11m / Nitra



2018: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MFK Ružomberok 3:1 / Trnava



2017: MFK Skalica - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:3 / NTC Poprad



2016: ŠK Slovan Bratislava - AS TRENČÍN 1:3 (0:0) / Trnava



2015: AS TRENČÍN - FK Senica 2:2 po predĺžení (1:1, 1:1), 3:2 v rozstrele z 11 m / Poprad



2014: Slovan Bratislava - MFK KOŠICE 1:2 (1:1) / Myjava



2013: MŠK Žilina - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:2 (0:1) / Ružomberok



2012: FK Senica - MŠK ŽILINA 2:3 pp (2:2, 1:1) / Bardejov



2011: ŠK SLOVAN BRATISLAVA - MŠK Žilina 3:3 (1:2, 2:2) po predĺžení, na pok. kopy 5:4 / Banská Bystrica



2010: FC Spartak Trnava - ŠK SLOVAN BRATISLAVA 0:6 (0:3) / Michalovce



2009: MFK KOŠICE - FC Artmedia Petržalka 3:1 (1:0) / Senec



2008: FC ARTMEDIA PETRŽALKA - FC Spartak Trnava 1:0 (0:0) / Žilina



2007: FC Senec - FC VION ZLATÉ MORAVCE 0:4 (0:1) / Bratislava



2006: Spartak Trnava - MFK RUŽOMBEROK 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:4 / Bratislava



2005: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - FC Artmedia Bratislava 2:1 / Nitra



2004: ARTMEDIA PETRŽALKA - Steel Trans Ličartovce 2:0 / Dunajská Streda



2003: MATADOR PÚCHOV - Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení / Topoľčany



2002: VTJ KOBA SENEC - Matador Púchov 1:1 po predĺžení (1:1, 0:0), na pok. kopy 4:2 / Považská Bystrica



2001: INTER BRATISLAVA - MŠK SCP Ružomberok 1:0 / Dubnica nad Váhom



2000: INTER BRATISLAVA - 1. FC Košice 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:2 / Prešov



1999: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 3:0 / Žiar nad Hronom



1998: SPARTAK TRNAVA - 1. FC Košice 2:0 / Bratislava



1997: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 1:0 / Trenčín



1996: CHEMLON HUMENNÉ - Spartak Trnava 2:1 / Vranov



1995: INTER BRATISLAVA - DAC Dunajská Streda 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 3:1 / Dubnica



1994: SLOVAN BRATISLAVA - Tatran Prešov 2:1 po predĺžení / Brezno



1993: 1. FC KOŠICE - DAC Dunajská Streda 0:0, na pok. kopy 5:4 / Rimavská Sobota



1992: TATRAN PREŠOV - Lokomotíva Košice 2:0 / Dolný Kubín



1991: SPARTAK TRNAVA - FC Nitra 1:0 / Ružomberok



1990: INTER BRATISLAVA - ZVL Žilina 6:0 / Žiar nad Hronom



1989: SLOVAN BRATISLAVA - ZVL Považská Bystrica 2:1 / Hlohovec



1988: INTER BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:0 / Trenčín



1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Plastika Nitra 0:0, na pok. kopy 6:5 / Trnava



1986: SPARTAK TRNAVA - ZVL Žilina 1:0 / Prievidza



1985: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Tatran Prešov 1:1 a 1:0



1984: INTER BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:0 a 1:0



1983: SLOVAN BRATISLAVA - Plastika Nitra 0:0 a 1:1



1982: SLOVAN BRATISLAVA - ZŤS Petržalka 3:1 a 0:0



1981: DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - ZŤS Košice 1:1 a 1:0



1980: ZŤS KOŠICE - ZVL Žilina 2:4 a 5:0



1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Inter Bratislava 2:2 a 3:0



1978: JEDNOTA TRENČÍN - Slovan Bratislava 1:0 a 3:1



1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - ZVL Žilina 0:2 a 4:0



1976: SLOVAN BRATISLAVA - Inter Bratislava 0:0 a 2:1



1975: SPARTAK TRNAVA - AC Nitra 2:0 a 1:2



1974: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 0:0 a 2:2, na pok. kopy 6:5



1973: VSS KOŠICE - Tatran Prešov 3:0 a 3:3



1972: SLOVAN BRATISLAVA - Spartak Trnava 1:2 a 4:1 po predĺžení



1971: SPARTAK TRNAVA - Slovan Bratislava 2:0 a 0:1



1970: SLOVAN BRATISLAVA - Dukla Banská Bystrica 2:2 a 1:0

Historický prehľad výsledkov Československého pohára



1993: 1. FC KOŠICE - Sparta Praha 5:1



1992: Sparta Praha – TATRAN PREŠOV 2:1



1991: Baník Ostrava – SPARTAK TRNAVA 6:1



1990: Dukla Praha - INTER BRATISLAVA 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 5:4



1989: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:0



1988: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 2:0



1987: DAC DUNAJSKÁ STREDA - Sparta Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 3:2



1986: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 1:1 po predĺžení, na pok. kopy 4:3



1985: Dukla Praha - LOKOMOTÍVA KOŠICE 3:2



1984: Sparta Praha - INTER BRATISLAVA 4:2



1983: Dukla Praha - SLOVAN BRATISLAVA 2:1



1982: SLOVAN BRATISLAVA - Bohemians Praha 0:0 po predĺžení, na pok. kopy 4:2



1981: Dukla Praha - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 4:1



1980: Sparta Praha - ZŤS KOŠICE 2:0



1979: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Baník Ostrava 2:1



1978: Baník Ostrava - JEDNOTA TRENČÍN 1:0



1977: LOKOMOTÍVA KOŠICE - Sklo Union Teplice 2:1



1976: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 3:2 a 1:0



1975: SPARTAK TRNAVA - Sparta Praha 3:1 a 1:0



1974: SLOVAN BRATISLAVA - Slavia Praha 0:1 a 1:0, na pok. kopy 4:3



1973: Baník Ostrava - VSS KOŠICE 1:2 a 3:1



1972: Sparta Praha - SLOVAN BRATISLAVA 0:1 a 4:3, na pok. kopy 4:2



1971: SPARTAK TRNAVA - Škoda Plzeň 2:1 a 5:1



1970: TJ GOTTWALDOV - Slovan Bratislava 3:3 a 0:0, na pok. kopy 4:3

Víťazi Slovenského pohára od r. 1993:



10 - Slovan Bratislava (2021, 2020, 2018, 2017, 2013, 2011, 2010, 1999, 1997, 1994)



3 - Inter Bratislava (2001, 2000, 1995)



2 - Artmedia Petržalka (2008, 2004), MFK Košice (2014, 2009), AS Trenčín (2016, 2015), Spartak Trnava (2019, 1998)



1 - MŠK Žilina (2012), FC ViOn Zlaté Moravce (2007), MFK Ružomberok (2006), Dukla Banská Bystrica (2005), Matador Púchov (2003), VTJ Koba Senec (2002), 1. FC Košice (1993)

Bratislava 19. mája (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v stredajšom finále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2020/2021 nad MŠK Žilina 2:1 po predĺžení. Prvýkrát v klubovej histórii sa im podarilo obhájiť domáce double, keďže počas uplynulého víkendu spečatili zisk majstrovského titulu vo Fortuna lige. Za triumf v národnom pohári zinkasovali prémiu 50 000 eur, Žilinčanom patrí za finálovú účasť suma 20 000 eur.Víťazstvo Slovana vo finále SP znamená, že po skončení nadstavbovej časti Fortuna ligy sa uskutoční baráž o zostávajúcu tretiu miestenku v novej európskej súťaži Európskej konferenčnej lige. Šancu zabojovať o ňu budú mať tímy na 4.-7. mieste tabuľky, okrem Žiliny aj FC ViOn Zlaté Moravce, AS Trenčín a jeden z dvojice MFK Ružomberok - ŠKF Sereď.Slovan sa v novom ročníku predstaví v 1. predkole Ligy majstrov, FC DAC 1904 Dunajská Streda a Spartak Trnava začnú svoje účinkovanie v rovnakej fáze Európskej konferenčnej ligy.Slovan chcel zaskočiť súpera hneď po úvodnom výkope, ktorý však hlavný rozhodca Kráľovič nechal zopakovať pre predčasné vybehnutie jeho hráčov na polovicu MŠK. Žilinčania čelili v úvode stretnutia piatim rohovým kopom, belasí však z týchto situácií vyťažili iba nepresné pokusy Čavriča a Rataa. Prvá strela smerujúca do priestoru brány patrila Žilinčanom. V 19. minúte našiel center Kiwiora kapitána Paura, jeho hlavičku k ľavej žrdi vyškriabal Šulla končekmi prstov do bezpečia. Rušné dianie na Národnom futbalovom štadióne pokračovalo. V 26. minúte stiahol rozbehnutého Hentyho za dres žilinský stopér Minárik, za čo videl od rozhodcu červenú kartu, keďže slovanistický útočník by inak postupoval sám na bránu. Tento moment ale šošonmi nezamával, nestiahli sa do obrannej ulity. Naopak, v 30. minúte otvorili skóre po parádnom voleji Kiwiora spoza šestnástky - 1:0. Slovan mohol odpovedať, hlavička Hentyho v ideálnej pozícii ale minula cieľ a so strelou Rataa si poradil Belko. Na opačnej strane nepochodil v 39. minúte v dobrej príležitosti Bernát.Vladimír Weiss st. spravil cez polčasovú prestávku dve zmeny v zostave. Na trávnik poslal Strelca a svojho syna, aby naštartovali zaseknutý útočný motor favorita. Slovan sa usadil na polovici súpera, dvakrát sa v pokutovom území dostal do koncovky Weiss ml., ale čisté žilinské konto nezrušil. Podarilo sa to až v 61. minúte azda najlepšiemu hráčovi Slovana Hentymu, ktorý vyskočil najvyššie na center Medveděva a umiestnenou hlavičkou nedal Belkovi šancu - 1:1. Belasí hrajúci v početnej výhode ovládli dianie na ihrisku, ale pri výstavbe útočných akcií im chýbala väčšia nápaditosť. Žilina sa ubránila a doviedla zápas do predĺženia.V ňom mal hneď na začiatku dobrú šancu Ďuriš, ktorý poriadne natiahol Šullu. Na opačnej strane mohlo zahrmieť po tom, ako Nono prihral do šestnástky Strelcovi, ale zblokovaný pokus mladého útočníka Slovana tesne minul bránu. V závere prvého predĺženia dostal Slovan možnosť kopať jedenástku po ruke Kiwiora v šestnástke, ktorého sa snažil obhodiť Henty. Hlavný arbiter si ešte preveril situáciu cez VAR a následne cez monitor za autovou čiarou a ukázal na biely bod, z ktorého Weiss ml. poslal svoj tím do vedenia. Brankár Belko nevystihol smer jeho strely - 1:2. Slovan v druhom predĺžení náskok ubránil, hoci v 111. minúte zabrnkal jeho priaznivcom na nervy Weiss mll., ktorý uvidel po druhom žltom napomínaní červenú kartu. So Žilinou neprehrali belasí ani piaty vzájomný súboj v tejto sezóne a v SP triumfovali jubilejný desiatykrát v jeho novodobej histórii. Obhájiť double sa predtým na slovenskej scéne podarilo iba Interu Bratislava a AS Trenčín.