Španielsku La Ligu prerušili, Real Madrid do karantény

Madrid 12. marca (TASR) - Španielsku futbalovú La Ligu prerušilo vedenie súťaže minimálne na dva týždne. Dôvodom je šíriaci sa koronavírus i nútená karanténa pre futbalistov Realu Madrid. Tí mohli prísť v tréningovom centre Ciudad Real Madrid do kontaktu s jedným z basketbalistov Realu, ktorého testovali pozitívne na nový koronavírus. Informovala o tom agentúra AFP.



Real Madrid je aktuálne na druhej priečke tabuľky La Ligy s dvojbodovou stratou na FC Barcelona. V piatok mal nastúpiť proti Eibaru. V hre je stále aj v Lige majstrov, na budúci týždeň 17. marca mal nastúpiť na osemfinálovú odvetu na ihrisku Manchestru City. Prvý zápas prehral Real doma 1:2.



Prerušenie súťaže platí aj pre druhú španielsku ligu. Do karantény by mali povinne ísť všetci zamestnanci Realu Madrid, ktorí pracujú v tréningovom centre i kompletný basketbalový tím.



Situácia v Španielsku, kde evidujú momentálne 2277 nakazených a 55 úmrtí, sa za posledné tri dni výrazne zhoršila, keď sa počet prípadov ochorenia Covid-19 spôsobeného koronavírusom zvýšil až štvornásobne. Na koronavírus bola pozitívne testovaná španielska ministerka pre rovnosť Irene Monterová, ktorú umiestnili do karantény spolu s jej partnerom Pablom Iglesiasom, lídrom radikálnej ľavicovej strany Podemos (Môžeme) a jedným zo štyroch podpredsedov vlády.