Šporar definitívne prestupuje zo Slovana do Sportingu Lisabon

Bratislava 23. januára (TASR) - Slovinský futbalový útočník Andraž Šporar definitívne prestupuje zo Slovana Bratislava do portugalského Sportingu Lisabon. Vedenie slovenského majstra po náročných rokovaniach súhlasilo s jeho transferom, ktorý je najväčší v histórii SR. Informovala o tom oficiálna webová stránka "belasých". Výsledná prestupová suma prevýši 7 miliónov eur.



Šporar bol v uplynulých dvoch sezónach najlepší strelec Slovana a autor piatich gólov v skupinovej fáze Európskej ligy 2019/20. Vo všetkých súťažných dueloch dosiahol 60 presných zásahov a 17 asistencií. V ročníku 2018/19 strelil vo Fortuna lige 29 gólov, čím vyrovnal dovtedajší rekord súťaže a v prebiehajúcej sezóne je druhým najlepším strelcom EL.



K prestupu sa v rozhovore pre klubový web vyjadril generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml., ktorý viedol rokovania so Sportingom. "Na začiatku zimnej prípravy som sa stretol s Andražom a otvorene sme sa rozprávali o jeho budúcnosti. Dal najavo, že jeho veľkou túžbou je prestúpiť do Sportingu, kde mu garantujú pozíciu útočníka číslo jeden. Počas uplynulého víkendu som odcestoval do Turecka, kde som sa stretol s hráčmi, realizačným tímom a chcel som si urobiť obraz o aktuálnom nastavení Andraža. Dospel som k záveru, že nastal správny čas na tento krok a je lepšie hľadať formu dohody než hráča nasilu držať. Rokovania prebiehali s viacerými klubmi, no Andraž túžil prestúpiť do Sportingu, preto sme sa rozhodli nájsť cestu ako dotiahnuť tento transfer. Cítili sme, že on sám potrebuje novú motiváciu, chce sa posunúť ďalej a pravidelne hrať pred plným štadiónom. My ešte tak ďaleko nie sme, i keď verím, že sa dočkáme obdobia, keď bude Tehelné pole pravidelne zaplnené a bude hráčov takéhoto formátu lákať do Slovana. Tento prestup pomôže Slovanu z pohľadu imidžu a postavenia v európskom futbale, pretože sme predali hráča do veľkého klubu, a taktiež samotnému Andražovi, ktorému sme chceli vyhovieť v túžbe urobiť ďalší krok vo svojej kariére," uviedol Kmotrík ml.



Rokovania označil za veľmi náročné a dlhé. "Trvali takmer mesiac. Ako som už povedal, mali sme aj veľa iných ponúk či už z Premier League, francúzskej Ligue 1, zo Škótska, arabského sveta či Číny a v poslednom týždni sa ozval aj klub z La Ligy. Cieľom bolo predať hráča za viac než medializovaných 5,5 milióna eur, pričom jeho aktuálnu hodnotu som videl medzi 7-8 miliónmi eur, kam sme sa aj chceli dostať. Zrealizovali sme najväčší prestup v histórii Slovenska. Fixná suma, ktorú zinkasujeme okamžite, predstavuje 6 miliónov eur. Vyjednali sme veľmi výhodné bonusy, na základe ktorých výsledná prestupová suma prevýši 7 miliónov eur. V zmluve je zakotvené, že v prípade budúceho predaja hráča obdržíme 10 % z prestupovej sumy. Čiže ak Andraž prestúpi v budúcnosti do ešte silnejšej ligy, bude mať Slovan desaťpercentný podiel z prestupovej čiastky, čo pri sumách, za aké Sporting predáva hráčov do zahraničia, môže pre nás predstavovať státisíce či možno aj milióny eur. Celková hodnota prestupu teda presiahne 7 miliónov eur a plus máme desať percent z ďalšieho predaja. Veríme kvalitám Andraža a som presvedčený, že tento model v podobe fixnej zložky, bonusov a potenciálneho budúceho príjmu je pre nás momentálne najvýhodnejší," dodal generálny riaditeľ Slovana.