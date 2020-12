Štefan Tarkovič povedie aj naďalej futbalovú reprezentáciu SR

Vizitka Štefana Tarkoviča:



Narodenie: 18. februára 1973 (47 rokov), Prešov

Hráčska kariéra: Tatran Prešov, Doprastav Bratislava, Devín, Artmedia Petržalka

Trénerská a manažérska kariéra na klubovej úrovni: 1994 – 1996 hrajúci asistent trénera TJ SPOJE Bratislava (3. liga), 1997 hrajúci asistent trénera ŠK Svätý Jur (3. liga), 1997 – 1998 asistent trénera ŠK MATADORFIX Bratislava (2. liga), 2005 asistent trénera v Spojených arabských emirátoch v tíme Baniyas SC, 2006 – 2008 asistent trénera 1. FC Tatran Prešov, 2008 – 2011 športovo-technický riaditeľ MFK Košice, 2010 – 2011 hlavný tréner MFK Košice, 2011 hlavný tréner 1. FC Tatran Prešov, 2012 – 2013 asistent trénera MŠK Žilina a riaditeľ akadémie, 2013 hlavný tréner MŠK Žilina

Trénerská kariéra na reprezentačnej úrovni: 1997 – 2002 tréner ženskej reprezentácie do 19 rokov a asistent trénera A-tímu ženskej reprezentácie, 2000 – 2005 skaut slovenskej reprezentácie do 19, 20 a 21 rokov, 2004 – 2005 skaut A-tímu Slovenska, 2009 – 2011 hlavný tréner reprezentácie do 18 rokov a asistent trénera reprezentácie do 19 rokov, 2013 – 2018 asistent trénera A-tímu reprezentácie, 2018 zastupujúci hlavný tréner A-tímu reprezentácie (zápas Švédsko - Slovensko)

Technický riaditeľ: od roku 2019 je technický riaditeľ Slovenského futbalového zväzu

Trénerská licencia: UEFA PRO

Významné podujatia: ako asistent trénera ME 2016 vo Francúzsku

Bratislava 1. decembra (TASR) - Štefan Tarkovič povedie slovenskú futbalovú reprezentáciu aj v nasledujúcom období. Zmluvu so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) podpísal do decembra 2021. Výkonný výbor SFZ o tom rozhodol na utorňajšom rokovaní.Tarkovič môže pri reprezentácii zotrvať aj dlhšie v prípade úspešnej kvalifikácii na MS 2022. "," uviedol na webe futbalsfz.sk prezident zväzu Ján Kováčik.Tarkovič viedol A-mužstvo Slovenska v uplynulých troch zápasoch, keď na lavičke nahradil odvolaného Pavla Hapala. S tímom sa mu podarilo postúpiť na EURO 2020 po zvládnutom finálovom zápase v Belfaste vo Windsor Parku proti Severnému Írsku (2:1 pp). Po jeho vedením Slováci zvíťazili aj v nasledujúcom zápase Ligy národov doma proti Škótsku (1:0), o tri dni neskôr podľahli v Plzni Česku 0:2.," dodal Kováčik.Štyridsaťsedemročný Tarkovič bol v rokoch 2013 až 2018 asistentom Jána Kozáka pri reprezentácii, po jeho odstúpení sa v januári 2019 presunul na post technického riaditeľa SFZ. "," uviedol Kováčik.Práve Ján Kozák Tarkoviča odporučil za svojho nástupcu. Prešovský rodák viedol slovenský výber 16. októbra 2018 v prípravnom zápase v Štokholme proti domácim Švédom, duel sa skončil nerozhodne 1:1. Na klubovej úrovni pracoval Tarkovič ako tréner Košíc, Prešova aj Žiliny, dva roky pôsobil aj ako asistent v Baniyas SCC, prvoligistu v Spojených arabských emirátoch.Realizačný výber Tarkoviča ešte nie je známy, na novembrových zrazoch mu robili asistentov Samuel Slovák a Marek Mintál. "," reagoval Kováčik.Prezident zväzu tiež informoval, akým kľúčom sa budú deliť odmeny za postup na EURO vo výške 3 milióny eur: "."Slovenská reprezentácia zatiaľ nemá informácie o tom, kde bude mať tréningový kemp počas ME. Slováci budú hrať v E-skupine dva zápasy v Dubline. S Poľskom v pondelok 14. júna o 18.00 h a so Švédskom v piatok 18. júna o 15.00. Proti Španielsku nastúpia v stredu 23. júna o 18.00 h v Bilbau. "" uzavrel šéf SFZ.Jozef Vengloš (od 6. apríla 1993 do 15. júna 1995)Jozef Jankech (4. júla 1995 – 23. októbra 1998)Dušan Galis (1. januára 1999 – 23. februára 1999)Jozef Adamec (26. februára 1999 – 30. novembra 2001)Ladislav Jurkemik (1. februára 2002 – 31. decembra 2003)Dušan Galis (1. januára 2004 – 12. októbra 2006)Ján Kocian (2. novembra 2006 – 30. júna 2008)Vladimír Weiss st. (7. júla 2008 – 31. januára 2012)Stanislav Griga a Michal Hipp (26. apríla 2012 – 13. júna 2013)Ján Kozák st. (2. júla 2013 – 14. októbra 2018)Pavel Hapal (24. októbra 2018 - 16. októbra 2020)Štefan Tarkovič (od októbra 2020)dočasne viedli SR aj Dušan Radolský (od 23. októbra 1998 do 10. novembra 1998), Anton Dragúň (17. novembra 1999 – 25. novembra 1999), Michal Hipp (29. februára 2012), Štefan Tarkovič (16. októbra 2018)