Stoch bude do konca sezóny pôsobiť v Zaglebie Lubin

Lubin 1. februára (TASR) – Slovenský futbalista Miroslav Stoch bude pôsobiť v poľskom klube Zaglebie Lubin. Šesťdesiatnásobný reprezentant sa s účastníkom Ekstraklasy dohodol na zmluve do konca sezóny. Stocha si vyhliadol slovenský tréner Martin Ševela, ktorý je s Lubinom momentálne na siedmom mieste ligovej tabuľky.



Športový riaditeľ Zaglebie Ľubomír Guldan verí, že Stoch bude posilou. "Vedeli sme, že Miro je voľný hráč. Poznám ho veľmi dobre z čias pôsobenia v slovenskej reprezentácii, určite to zavážilo pri rokovaniach. Miro má veľkú motiváciu. Chce pomôcť Zaglebie a pravidelne hrávať, aby mal väčšiu šancu dostať sa na EUR0 2020," uviedol Guldan pre oficiálny klubový web na adresu Stocha, ktorý bude v Lubine nosiť dres s číslom 39.



„Po podpise zmluvy so Zaglebie sa cítim veľmi dobre. Rokovania boli veľmi konkrétne. Určite mi pomohlo, že sa poznám s trénerom Martinom Ševelom, aj so športovým riaditeľom klubu Ľubomírom Guldanom. Myslím si, že Lubin je pre futbalistu dobré miesto. Pevne verím, že čím skúr budem môcť vybehnúť na ihrisko a pomôcť Zaglebie k úspešným výsledkom," vyjadril sa 31-ročný slovenský krídelník.



Stoch vlani v auguste po vzájomnej dohode predčasne ukončil pôsobenie v PAOK-u Solún. Do Grécka sa vrátil po dvojročnom pôsobení v Slavii Praha. Predtým hral za PAOK aj v sezóne 2013/2014 na hosťovaní z Fenerbahce Istanbul. V drese Slavie sa tešil zo zisku titulu a z dvoch triumfov v Českom pohári. Stoch, ktorý štartoval na MS 2010 v JAR aj EURO 2016 vo Francúzsku, v minulosti hral aj za londýnsku Chelsea, či Twente Enschede.