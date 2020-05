Storck je oficiálne novým trénerom Dunajskej Stredy

Dunajská Streda 21. mája (TASR) - Novým trénerom futbalistov Dunajskej Stredy sa stal Nemec Bernd Storck. Fortunaligista to oznámil vo štvrtok na svojom oficiálnom webe. Vo funkcii nahradil Marina Rodriguesa Cristóvaoa Héldera z Portugalska. Storck podpísal s klubom zmluvu na dva roky, tím prevezme od 1. júna.



O angažovaní Storcka špekulovali už minulý týždeň belgické i maďarské médiá. DAC ešte v piatok informoval o ukončení spolupráce s Cristóvaom Hélderom po tom, ako si neuplatnil opciu na predĺženie zmluvy. "Som šťastný, že budem v Dunajskej Strede pracovať najbližšie dva roky. Od začiatku sme mali so zástupcami klubu výbornú komunikáciu a rokovania prebiehali na veľmi profesionálnej úrovni. Teším ako spoločne fanúšikmi dotiahneme náš ambiciózny projekt k úspechu," uviedol 57-ročný nemecký kormidelník.



Storck od októbra 2019 viedol Cercle Bruggy a pomohol mu k záchrane medzi elitou. Po vypršaní zmluvy však pri tíme nezostal, ale hľadal si nového zamestnávateľa. V DAC prišlo k trénerskej zmene už v zime, keď Nemca Petra Hyballu vystriedal Hélde. Podľa portálu sporza.be bol Stork bol v hľadáčiku Dunajskej Stredy už v zime, ale vedenie si zvolilo mládežníckeho trénera Benficy Lisabon Cristóvaoa Héldera.



Storck ako hlavný tréner pôsobil v minulosti aj v Kazachstane, viedol tamojšiu reprezentáciu aj výber do 21 rokov. Od roku 2015 viedol maďarské národné mužstvo, s ktorým si vybojoval účasť na EURO 2016 vo Francúzsku. Ako asistent pôsobil v Herthe Berlín, Borussii Dortmund, VfL Wolfsburg či Partizane Belehrad. "Jeho medzinárodné skúsenosti z neho spravili ideálneho kandidáta na post nášho trénera. Vďaka jeho práci v maďarskej reprezentácii získal znalosti o stredoeurópskom futbale, ale úspechy mal aj ďalších destiláciách. Sme radi, že si vybral náš projekt napriek tomu, že o jeho služby mali záujem aj vo väčších ligách," uviedol na webe DAC športový riaditeľ klubu Jan Van Daele.



Dunajská Streda figuruje v tabuľke Fortuna ligy na 3. mieste v skupine o titul s mankom siedmich bodov na druhú Žilinu a náskokom ôsmich bodov pred štvrtými Michalovcami. Za vedúcim Slovanom Bratislava zaostáva o sedemnásť bodov. Súťaž prerušili v marci pre pandémiu koronavírusu pred začiatkom nadstavbovej časti.