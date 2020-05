Serie A sa opäť rozbehne 20. júna

Rím 28. mája (TASR) – Talianska futbalová Serie A sa po pauze zavinenej pandémiou koronavírusu opäť rozbehne 20. júna. Oznámil to minister športu Vincenzo Spadafora po dnešnom rokovaní s talianskymi futbalovými orgánmi. Informovala o tom agentúra AP.



Trinásteho júna sa uskutočnia semifinálové odvety Talianskeho pohára, finále je na programe 17. júna. Serie A pauzuje od 9. marca, do konca súťaže zostáva odohrať ešte dvanásť kôl a štyri odložené duely 25. kola. Na čele tabuľky je úradujúci majster Juventus Turín s náskokom jedného bodu pred prekvapením sezóny Laziom Rím.



"Technicko-vedecká komisia schválila bezpečnostný protokol. Vedenie Talianskej futbalovej federácie nás počas rokovaní ubezpečilo, že v prípade reštartu súťaže má pripravený plán B aj plán C. Za týchto podmienok môže súťaž opäť odštartovať 20. júna. Všetky zápasy budú bez prítomnosti divákov," citovala Spadaforu agentúra SID.



Plán B počíta s play off, pri pláne C by prišlo k predčasnému ukončeniu sezóny a o účastníkoch európskych klubových súťaží by rozhodlo poradie v tabuľke pred prerušením ligy.



"Rokovania boli veľmi konštruktívne. Taliansko sa opäť stavia na nohy a je správne, že sa opäť rozbieha aj futbal. Ak by sa priaznivý kurz zmenil a epidemiologická situácia v krajine by sa zhoršila, museli by sme súťaž opäť prerušiť," dodal Spadafora.



Talianska vláda minulý utorok schválila obnovenie spoločného tréningového procesu klubov najvyššej súťaže. Vedenie ligy dúfalo v reštart 13. júna, ak dostane od vlády povolenie začať o deň skôr, ako v krajine vyprší zákaz športových podujatí. Štart nového ročníka je naplánovaný na 1. septembra.