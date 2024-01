Taliansky strelecký rekordér Gigi Riva zomrel vo veku 79 rokov

Rím 22. januára (TASR) - Bývalý taliansky futbalový útočník Gigi Riva zomrel v pondelok vo veku 79 rokov. Úmrtie najlepšieho strelca v histórii národného tímu potvrdila Talianska futbalová federácia pre AFP.



"Cítim nekonečný smútok, je to veľká strata. S Gigim ma spája toľko vecí, absolvovali sme spolu vojenskú službu, vyhrali sme ME v roku 1968. Mali sme skvelý vzťah," uviedol na adresu Rivu brankársky velikán Dino Zoff. K úmrtiu talianskeho zakončovateľa sa vyjadrila aj premiérka krajiny Giorgia Meloniová, ktorá povedala, že Riva písal históriu talianskeho futbalu.



Talianska agentúra ANSA predtým v priebehu pondelka informovala, že Rivu museli po víkendovom kolapse hospitalizovať a mal sa podrobiť operácii srdca. "Stratil som brata, strávili sme spolu veľa rokov v Cagliari a s národným tímom. Stratil som niekoho, kto bol pre mňa dôležitý. Aj dnes sme spolu telefonovali, dobre som ho počul a ani som nevedel, že má problémy so srdcom," citovala ANSA jeho bývalého spoluhráča z Cagliari i reprezentácie Enrica Albertosiho.



Riva bol považovaný za jedného z najlepších kanonierov svojej doby. S Talianskom získal titul európskeho šampióna v roku 1968. O dva roky neskôr bol s krajanmi druhý na MS za Pelého Brazíliou. Štartoval aj na MS 1974. V reprezentácii zaznamenal 35 gólov v 42 stretnutiach a vedie historickú tabuľku strelcov pred Giuseppem Meazzom (33). V ankete Zlatá lopta prestížneho magazínu France Football obsadil v roku 1969 druhú priečku za krajanom Giannim Riverom a o rok neskôr skončil tretí. Kariéru ukončil v roku 1976.



Na počesť strojcu jediného majstrovského titulu Cagliari z roku 1970 bude minúta ticha pred všetkými duelmi v talianskych súťažiach až do konca tohto týždňa, informovala Talianska futbalová federácia (FIGC).