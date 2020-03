V tomto roku sa nebude hrať ani Copa America

Buenos Aires 17. marca (TASR) - V tomto roku sa neodohrá ani juhoamerický futbalový šampionát Copa America. Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) rozhodla v utorok o odložení turnaja, ktorý sa mal konať od 12. júna do 12. júla v Argentíne a Kolumbii, pre šírenie nového koronavírusu.



Zástupcovia CONMEBOL stanovili predbežný náhradný termín na 11. júna až 11. júla 2021. O preložení podujatia rozhodli v rovnaký deň, keď Európska futbalová únia (UEFA) pristúpila k ročnému odloženiu ME. "Ďakujeme prezidentovi UEFA Alexandrovi Čeferinovi za spoluprácu a koordinované rozhodnutie v prospech svetovej futbalovej rodiny," uviedla konfederácia na svojom webe.



O preložení turnaja rozhodli v súvislosti s koronavírusovou krízou. Hoci Južná Amerika nie je postihnutá v takej miere ako Európa, aj tam pribúdajú prípady. Kým hostiteľská krajina Argentína eviduje 68 prípadov ochorenia COVID-19, v Brazílii zaznamenali nárast o 67 nakazených, dosiaľ ochorelo 301 ľudí a jeden človek na nový koronavírus SARS-CoV-2 zomrel. "Pristúpili sme k mimoriadnemu opatreniu na základe neočakávanej situácie. Musíme spraviť všetko, aby sme zamedzili ďalšiemu šíreniu vírusu. Pre členov CONMEBOL to nebolo ľahké rozhodovanie, ale v tomto čase je to najlepšie pre bezpečnosť všetkých. Nepochybujeme, že o rok bude turnaj ešte lepší," uviedla CONMEBOL v komuniké.