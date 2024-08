Vavro strávi sezónu v Bundeslige, na hosťovaní vo Wolfsburgu

Wolfsburg 30. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Denis Vavro strávi prebiehajúcu sezónu v bundesligovom Wolfsburgu. Do nemeckého klubu prišiel na hosťovanie z FC Kodaň s možnosťou trvalého prestupu. Informoval o tom taliansky futbalový insajder Fabrizio Romano.



Dvadsaťosemročný stopér má nahradiť vo Wolfsburgu Maxenceho Lacroixa. Francúz by mal prestúpiť do anglického Crystal Palace. Wolfsburg obsadil v minulej ligovej sezóne dvanáste miesto. Do tohto ročníka vstúpil víťazstvom v prvom kole Nemeckého pohára nad piatoligovým Koblenzom (1:0). V úvodnom kole ligy nestačil na favorizovaný Bayern Mníchov tesne 2:3.



Vavro je jeden zo štyroch Slovákov v najvyššej nemeckej súťaži a historicky 29. slovenský hráč, ktorý sa predstaví v Bundeslige. Jeho súčasná trhová hodnota je päť miliónov eur a okrem Kodane pôsobil aj v Laziu Rím či MŠK Žilina. S ňou vyhral v roku 2017 Fortuna ligu a dva ligové tituly dosiahol aj s Kodaňou. Na Jutskom polostrove vyhral aj Dánsky pohár a vlani sa s tímom predstavil vo vyraďovacej časti Ligy majstrov. Na konte má taktiež 24 reprezentačných štartov a nechýbal na tohtoročných ME, kde bol pevnou súčasťou základu v tíme trénera Francesca Calzonu. Slováci vypadli na turnaji v osemfinále s Anglickom a dosiahli historicky najlepší výsledok na veľkom turnaji.