Zidane skončil na poste trénera Realu Madrid

Madrid 27. mája (TASR) - Zinedine Zidane už nie je tréner futbalistov Realu Madrid. Španielsky klub vo štvrtok potvrdil jeho rezignáciu, o ktorej už predtým špekulovali tamojšie médiá. Pôvodne mala jeho zmluva trvať do júna 2022.



Ako prvý o konci francúzskeho kouča informoval známy taliansky futbalový novinár Fabrizio Romano na svojom účte na sociálnej sieti a pridali sa aj španielske denníky Marca a AS i

a rozhlasová stanica Cadena Ser. O niekoľko hodín neskôr Real informácie potvrdil.



Zidane s okamžitou platnosťou ukončil kontrakt po nevydarenej sezóne, v ktorej Real prvýkrát za 11 sezón nezískal žiadnu trofej. Cez víkend prehral boj o ligový titul s Atleticom Madrid, v Lige majstrov stroskotal v semifinále na Chelsea Londýn, pripomenula agentúra AFP.



"Musíme rešpektovať jeho rozhodnutie a oceniť jeho profesionalitu, odovzdanosť tímu, vášeň a všetko, čo spravil pre klub. Zidane patrí k legendám Realu Madrid, vie, že navždy zostane v našich srdciach, a že Real Madrid bude vždy jeho domov," uviedol biely balet v stanovisku.



Bolo to jeho druhé pôsobenie na lavičke Realu, kam prvýkrát zasadol v januári 2016. S tímom potom získal o rok neskôr titul a priviedol ho aj k víťaznému hetriku v Lige majstrov. Z klubu odišiel v máji 2018 a vrátil sa opäť v marci 2019. V roku 2020 vybojoval s tímom ďalší španielsky titul i triumf v domácom Superpohári.