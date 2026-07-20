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SMUTNÁ SPRÁVA: Legendárny futbalista prehral boj s rakovinou

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Keegan začal svoju úspešnú hráčsku kariéru v drese Scunthorpu.

Autor TASR
,aktualizované 
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Londýn 20. júla (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel bývalý anglický futbalista a dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty Kevin Keegan. Legendárny hráč FC Liverpool a neskôr tréner anglickej reprezentácie či Newcastlu United skonal po boji s rakovinou. V pondelok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na stanovisko jeho rodiny.

„S obrovským zármutkom oznamujeme, že Kevin Keegan zomrel vo veku 75 rokov. Bývalý anglický hráč a tréner bojoval s rakovinou a v posledných chvíľach bol obklopený manželkou a dcérami,“ uviedla Keeganova rodina v spoločnom vyhlásení.

Keegan na začiatku júna prezradil, že mu diagnostikovali rakovinu vo štvrtom štádiu. Už predtým v januári podstúpil liečbu. „Kevin, dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty, bol milovaným manželom, otcom a starým otcom. Rodina by sa chcela poďakovať Kevinovmu neuveriteľnému lekárskemu tímu za všetku jeho podporu. Je to nesmierne ťažké obdobie, v ktorom žiadame o priestor a súkromie,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Keegan začal svoju úspešnú hráčsku kariéru v drese Scunthorpu. V roku 1971 prestúpil do Liverpoolu, s ktorým trikrát vyhral najvyššiu anglickú súťaž, raz Pohár FA, dvakrát Pohár UEFA a v roku 1977 aj Európsky pohár majstrov. Zahral si aj za Hamburg, Southampton a Newcastle. V rokoch 1978 a 1979 sa stal držiteľom Zlatej lopty magazínu France Football.

V reprezentácii nastúpil v 63 zápasoch, v ktorých strelil 21 gólov. Na trénerskej lavičke viedol dvakrát Newcastle, Fulham, Manchester City či anglické národné mužstvo.
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