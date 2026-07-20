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SMUTNÁ SPRÁVA: Legendárny futbalista prehral boj s rakovinou
Keegan začal svoju úspešnú hráčsku kariéru v drese Scunthorpu.
Autor TASR,aktualizované
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Londýn 20. júla (TASR) - Vo veku 75 rokov zomrel bývalý anglický futbalista a dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty Kevin Keegan. Legendárny hráč FC Liverpool a neskôr tréner anglickej reprezentácie či Newcastlu United skonal po boji s rakovinou. V pondelok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním sa na stanovisko jeho rodiny.
„S obrovským zármutkom oznamujeme, že Kevin Keegan zomrel vo veku 75 rokov. Bývalý anglický hráč a tréner bojoval s rakovinou a v posledných chvíľach bol obklopený manželkou a dcérami,“ uviedla Keeganova rodina v spoločnom vyhlásení.
Keegan na začiatku júna prezradil, že mu diagnostikovali rakovinu vo štvrtom štádiu. Už predtým v januári podstúpil liečbu. „Kevin, dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty, bol milovaným manželom, otcom a starým otcom. Rodina by sa chcela poďakovať Kevinovmu neuveriteľnému lekárskemu tímu za všetku jeho podporu. Je to nesmierne ťažké obdobie, v ktorom žiadame o priestor a súkromie,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Keegan začal svoju úspešnú hráčsku kariéru v drese Scunthorpu. V roku 1971 prestúpil do Liverpoolu, s ktorým trikrát vyhral najvyššiu anglickú súťaž, raz Pohár FA, dvakrát Pohár UEFA a v roku 1977 aj Európsky pohár majstrov. Zahral si aj za Hamburg, Southampton a Newcastle. V rokoch 1978 a 1979 sa stal držiteľom Zlatej lopty magazínu France Football.
V reprezentácii nastúpil v 63 zápasoch, v ktorých strelil 21 gólov. Na trénerskej lavičke viedol dvakrát Newcastle, Fulham, Manchester City či anglické národné mužstvo.
„S obrovským zármutkom oznamujeme, že Kevin Keegan zomrel vo veku 75 rokov. Bývalý anglický hráč a tréner bojoval s rakovinou a v posledných chvíľach bol obklopený manželkou a dcérami,“ uviedla Keeganova rodina v spoločnom vyhlásení.
Keegan na začiatku júna prezradil, že mu diagnostikovali rakovinu vo štvrtom štádiu. Už predtým v januári podstúpil liečbu. „Kevin, dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty, bol milovaným manželom, otcom a starým otcom. Rodina by sa chcela poďakovať Kevinovmu neuveriteľnému lekárskemu tímu za všetku jeho podporu. Je to nesmierne ťažké obdobie, v ktorom žiadame o priestor a súkromie,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Keegan začal svoju úspešnú hráčsku kariéru v drese Scunthorpu. V roku 1971 prestúpil do Liverpoolu, s ktorým trikrát vyhral najvyššiu anglickú súťaž, raz Pohár FA, dvakrát Pohár UEFA a v roku 1977 aj Európsky pohár majstrov. Zahral si aj za Hamburg, Southampton a Newcastle. V rokoch 1978 a 1979 sa stal držiteľom Zlatej lopty magazínu France Football.
V reprezentácii nastúpil v 63 zápasoch, v ktorých strelil 21 gólov. Na trénerskej lavičke viedol dvakrát Newcastle, Fulham, Manchester City či anglické národné mužstvo.