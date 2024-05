Dunajská Streda obhájila titul po triumfe nad Iuventou 28:26

dohrávka 5. kola nadstavby o majstra SR:



HC DAC Dunajská Streda - MŠK Iuventa Michalovce 28:26 (14:12)



Najviac gólov: Sáriová 8/8, Costová a R. Bíziková po 5 - Bačenková 5, Habánková, Wollingeová a Kompanjecová po 4. Rozhodovali: Jánošíková, Bočáková, vylúčenia: 4:3, 7 m hody: 8/8 - 1/0

konečná tabuľka nadstavby o majstra SR 2023/2024:



1. DAC Dunajská Streda 4 3 1 0 121:111 7



2. Iuventa Michalovce 4 2 1 1 99:81 5



3. Slovan Duslo Šaľa 4 0 0 4 80:108 0







Prehľad majsteriek SR v ére samostatnosti:



1993/94: Jaspol Partizánske



1994/95: Slovan Duslo Šaľa



1995/96: Slovan Duslo Šaľa



1996/97: Slovan Duslo Šaľa



1997/98: Slovan Duslo Šaľa



1998/99: HC SCP B. Bystrica



1999/00: Slovan Duslo Šaľa



2000/01: Slovan Duslo Šaľa



2001/02: Slovan Duslo Šaľa



2002/03: ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce



2003/04: Slovan Duslo Šaľa



2004/05: Slovan Duslo Šaľa



2005/06: Iuventa Michalovce



2006/07: Iuventa Michalovce



2007/08: ŠKP Bratislava



2008/09: ŠKP Bratislava



2009/10: ŠKP Bratislava



2010/11: Iuventa Michalovce



2011/12: Iuventa Michalovce



2012/13: Iuventa Michalovce



2013/14: Iuventa Michalovce



2014/15: Iuventa Michalovce



2015/16: Iuventa Michalovce



2016/17: Iuventa Michalovce



2017/18: Iuventa Michalovce



2018/19: Iuventa Michalovce



2019/20: bez víťaza (anulovaná sezóna pre pandémiu koronavírusu)



2020/21: MŠK Iuventa Michalovce



2021/22: MŠK Iuventa Michalovce



2022/23: HC DAC Dunajská Streda



2023/24: HC DAC Dunajská Streda



Dunajská Streda 29. mája (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda obhájili titul majsteriek Slovenska. V stredajšej dohrávke 5. kola nadstavby zdolali doma MŠK Iuventa Michalovce 28:26 a tabuľku skupiny o titul vyhrali s dvojbodovým náskokom pred svojím súperom. Pre DAC je to druhé ligové prvenstvo v histórii.Dunajskostredčanky pred rokom ukončili jedenásť sezón trvajúcu hegemóniu Iuventy, ktorá má na konte rekordných 14 titulov slovenského šampióna. K zisku pätnásteho jej v stredajšom šlágri stačila aj remíza, keďže pri rovnosti bodov by v prospech Michaloviec hrala lepšia bilancia vzájomných zápasov v tomto ročníku. Domáce zverenky trénera Viktora Debreho však rozhodujúci duel o titul zvládli lepšie. Ich najlepšou strelkyňou bola maďarská legionárka Barbara Sáriová s 8 gólmi, všetky dosiahla zo sedmičiek.Iuventa nepridala svoju tretiu trofej v tejto sezóne, v ktorej vyhrala nadnárodnú MOL ligu a triumfovala aj v Slovenskom pohári. V Európskom pohári EHF sa Michalovčanky dostali až do finále, v ktorom podľahli v dvojzápase španielskemu Elche. Tretie miesto v konečnej tabuľke obsadili hráčky HK Slovan Duslo Šaľa.Duel 5. kola nadstavby sa mal pôvodne hrať v Dunajskej Strede už v stredu 15. mája, ale po atentáte na predsedu vlády SR Roberta Fica ho na poslednú chvíľu odložili.Dunajskostredčanky odštartovali lepšie, v 4. minúte viedli 2:0 a neskôr aj 7:5 a 9:7, ale na viac ako dvojgólový rozdiel nedokázali v prvom polčase od súpera odskočiť. Domáce sa v prvom polčase spoliehali na streľbu Juhosovej i zákroky brankárky Magerovej a Iuventu nepustili ani raz do vedenia. Po presnom zásahu Hornyákovej v poslednej minúte úvodného dejstva išli domáce do kabín s náskokom 14:12. Zaplnená hala tlieskala v 40. minúte Juhosovej, ktorá zavŕšila trojgólovú šnúru domácich a hráčky DAC viedli prvýkrát o tri góly - 19:16. Iuventa bojovala a Bačenková v 49. minúte vyrovnala na 21:21. Sáriová však o dve minúty neskôr premenila aj svoju siedmu sedmičku v zápase a poslala DAC do náskoku 23:21. Domáce si ho už potom postrážili, v 58. minúte ešte ich vedenie upevnila Costová na 27:24 a definitívne nasmerovala svoj tím k obhajobe.