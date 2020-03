Kvalifikačný dvojzápas Slovenska proti Švajčiarsku v marci nebude

Bratislava 13. marca (TASR) - Slovenské hádzanárky neodohrajú koncom marca plánovaný dvojzápas 4. skupiny kvalifikácie ME 2020 proti Švajčiarsku. Slovenský zväz hádzanej (SZH) informoval, že situácia po nariadení Ústredného krízového štábu SR neumožňuje kvalifikačné zápasy odohrať. Ruší preto plánovaný zraz reprezentácie žien.



Zápasy so Švajčiarskom by sa mohli odohrať v júni. Európska hádzanárska federácia (EHF) už v stredu na zasadnutí vo Viedni určila alternatívne termíny kvalifikácie ME 2020 žien práve vzhľadom na šíriaci sa koronavírus a opatrenia v jednotlivých krajinách. EHF určila ako alternatívu prvý júnový týždeň a stanovila ho ako nový asociačný termín pre kvalifikačné zápasy.



"Ústredný krízový štáb SR vydal vo štvrtok 12. marca 2020 aktuálne nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine predbežne na dva týždne. Slovenský zväz hádzanej plne rešpektuje toto rozhodnutie a ruší všetky súťažné zápasy organizované SZH a KZH do 29. marca 2020. Vzhľadom na vzniknutú situáciu ruší SZH plánovaný zraz reprezentácie žien (17. – 29. 3. 2020) a informuje o tom, že táto situácia nám neumožňuje odohrať kvalifikačné zápasy o postup na ME 2020 žien proti Švajčiarsku. SZH zároveň ruší plánované mládežnícke zrazy a RCH tréningy v tomto období. O ďalšom postupe bude SZH informovať podľa vývoja situácie a na základe ďalších rozhodnutí ústredného krízového štábu SR," uviedol SZH v oficiálnom stanovisku.



Zverenky kouča Pavla Streichera mali pôvodne proti Švajčiarsku nastúpiť najprv v stredu 25. marca v St. Gallene, odveta bola plánovaná na nedeľu 29. marca v Mestskej športovej hale v Šali. Slovenky sú po dvoch kolách bez bodu na tretej priečke tabuľky skupiny, keď prehrali v Rusku (15:34) i doma so Srbskom (26:27). Švajčiarky sú rovnako bez bodu štvrté. Strenutia 5. a 6. kola kvalifikácie ME žien zatiaľ zostávajú v kalendári podľa plánu v termíne 27. až 31. mája. Slovenky by mali 27. mája privítať v Michalovciach Rusko a 31. mája je naplánovaný ich súboj so Srbskom v Zrenjanine.



Rušia sa tak aj dve medzištátne duely žien s Českom, ktoré mali byť súčasťou prípravy na kvalifikáciu - vo štvrtok 19. marca vo Vsetíne a v piatok 20. marca v Zubří.



Vo štvrtok stúpol počet nakazených na nový koronavírus na Slovensku na 21. Krízový štáb zatvoril letiská a prikázal karanténu ľuďom vracajúcim sa z cudziny.