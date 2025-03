Slováci prehrali vo Fínsku 21:22 a klesli na poslednú priečku

kvalifikácia ME 2026 - 3. kolo:



Fínsko - Slovensko 22:21 (12:12)



Najviac gólov Fínska: Henriksson 5, Helander a Karlsson po 4. Zostava a góly SR: Žernovič, Čupryna - M. Antl 6, Hlinka 1, Ďuriš, Páleš 3, Smetánka 3, Fenár 2, Moravčík, Jurák 1, Jurkovič 5, Kucsera, Tóth, Sloboda, Mišových, Péchy. Rozhodovali: Fahner, Kubis (obaja Poľ.), vylúčenia: 4:4, 7m hody: 0 - 5/4



tabuľka 2. kvalifikačnej skupiny ME 2026:



1. Maďarsko 3 3 0 0 98:81 6



2. Čierna Hora 3 2 0 1 93:92 4



3. Fínsko 3 1 0 2 73:82 2



4. SLOVENSKO 3 0 0 3 88:97 0







Ďalší program slovenskej reprezentácie v kvalifikácii ME 2026:



13. marca 2025: Fínsko – Slovensko (Vantaa, 17.15 h)



16. marca 2025: Slovensko – Fínsko (Hlohovec, 16.00 h)



7. mája 2025: Slovensko – Maďarsko (Prešov, 18.00 h)



11. mája 2025: Čierna Hora – Slovensko (Bar, 18.00 h)

Vantaa 13. marca (TASR) - Slovenskí hádzanári sú aj po svojom treťom zápase v kvalifikácii ME 2026 bez bodového zisku. Vo štvrtok prehrali v meste Vantaa s domácim Fínskom po dráme 21:22 a v tabuľke 2. skupiny klesli za svojho súpera na poslednú štvrtú priečku. Odvetu s Fínmi odohrajú v nedeľu v Hlohovci (16.00 h).Slováci predtým nebodovali ani v dvoch stretnutiach s favoritmi skupiny - v Maďarsku prehrali 32:37 a doma s Čiernou Horou 35:38. Miestenku na ME v Dánsku, Nórsku a Švédsku si vybojujú prvé dva tímy zo skupiny a štyri krajiny z tabuľky tímov na tretích priečkach. Na čele skupiny je s plným počtom bodov Maďarsko, ktoré v stredu uspelo na pôde Čiernej Hory 29:26.Tréner Fernando Gurich musel pred dvojzápasom s Fínmi riešiť početné absencie, z kádra mu postupne vypadlo až deväť mien. Na sever Európy napokon neodcestoval ani skúsený krídelník Juraj Briatka, hoci v nominácii figuroval. Nahradil ho Lukáš Péchy, ktorý hral v reprezentácii naposledy pred rokom. Vo Vantaa bol vo štvrtok najlepším strelcom slovenského tímu Marco Antl so šiestimi gólmi.Prvý gól stretnutia padol až v 6. minúte, postaral sa o to zo sedmičky slovenský krídelník Marco Antl. Domácich dlho nepustil k úspešnému zakončeniu brankár Žernovič, ale na druhej strane sa zákrokmi prezentoval aj Roslander a Fíni tak dokázali skóre nakloniť na svoju stranu (4:2). V prvej štvrťhodine bol jediným strelcom v slovenskom tíme Antl, ktorý z ďalšej sedmičky dal svoj štvrtý gól a upravil na 4:5. Vzápätí vyrovnal Smetánka, o čosi neskôr dal svoj prvý reprezentačný gól Jurák a po presnom zásahu Jurkoviča v 27. minúte už mali dvojgólový náskok hostia (11:9). "Suomi" však do prestávky dokázali manko zmazať a vyrovnaný súboj pokračoval aj po zmene strán. Slováci si aj vďaka brankárovi Čuprynovi dlho držali najtesnejší náskok, ale štvrťhodinu pred koncom sa domáci dostali prvýkrát v druhom polčase do vedenia (18:17) a duel "zlomili" na svoju stranu v záverečnej desaťminútovke trojgólovou šnúrou na 21:19. Slovenská ekipa sa ešte viackrát dotiahla na rozdiel gólu, ale vyrovnať v dramatickej koncovke nedokázala.