Slovenskí hádzanári prehrali v Nórsku 26:38

hádzaná-muži - druhá fáza kvalifikácie ME 2024



2. skupina:



Nórsko - SLOVENSKO 38:26 (19:11)



Najviac gólov: Barthold 9/4, Sögard 5, Överby 4 - Macháč, Hniďák, a Smetánka po 4. Rozhodovali: Jovčev, Jončev (obaja Bul.), 7 m hody: 4/4 - 0, vylúčení: 2:2, 3200 divákov

tabuľka:



1. Nórsko 1 1 0 0 38:26 2



2. Srbsko 1 1 0 0 34:24 2



3. Fínsko 1 0 0 1 24:34 0



4. SLOVENSKO 1 0 0 1 26:38 0

Larvik 13. októbra (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali vo štvrtkovom úvodnom zápase v 2. skupine druhej fázy kvalifikácie ME 2024 na palubovke Nórska v Larviku 26:38. V nedeľu o 18.00 h v Prešove privítajú Srbov, ktorí zvíťazili v stredu nad Fínmi 34:24.Nórsko, piate mužstvo z tohtoročných ME na Slovensku a v Maďarsku, sa usadilo na čele tabuľky. Slovensko je na poslednej štvrtej priečke. Postup na európsky šampionát do Nemecka si vybojujú priamo prvé dva tímy a štyri najlepšie družstvá z tretích miest jednotlivých skupín.Favorizovaní domáci sa rýchlo ujali dvojgólového vedenia zásluhou Bartholda, ktorý premenil sedmičku a úspešne zakončil aj bleskový protiútok. V úvode úradovala aj nórska defenzíva na čele s brankárom Bergerudom, dvakrát nepochodil Prokop a vo svojich prvých šanciach sa nepresadili ani Ďuriš so Straňovským. Slováci si otvorili strelecký účet za stavu 0:3, na rozdiel jedného gólu skorigovali práve Straňovský a Prokop, vzápätí na nórskej strane skóroval O´Sullivan. Nóri odskočili po vyše štvrťhodine hry po vylúčení Dévaia na 11:5, Slováci nakrátko znížili vďaka Hlinkovi a Mikitovi. Domáci si do prestávky vybudovali osemgólový náskok, hostia prehrávali po prvom polčase 11:19.Slováci odštartovali druhé dejstvo zásahom Smetánku, no súper kontroval a potom sa prvýkrát v zápase vzdialil už na dvojciferný rozdiel. Hostia ho aj s prispením vylúčenia jedného z protihráčov mierne skresali na 20:27, ale stále boli ďaleko od bodového zisku. Odpovedali Smetánka, Prokop a Potisk, koncovku však hostia nezdramatizovali, na zásahy Dévaia, Hniďáka či Smetánku dokázali domáci zakaždým zareagovať. Barthold ukončil duel s deviatimi gólmi z rovnakého počtu striel, z toho premenil všetky štyri sedmičky, Gullerud uzavrel pár sekúnd pred koncom na konečných 38:26 z pohľadu domácich.