Slovenky vstúpili do turnaja prehrou 24:37 s Rakúskom

E-skupina (Innsbruck):



Rakúsko - SLOVENSKO 37:24 (17:11)



Najviac gólov Rakúska: Ivančoková Soltičová 8, Reichertová 8, Pandžová 4.



Zostava a góly SR: Yablonska, Jakubíková - Pénzes 1, Dvorščáková, Pastorková 2, Ščípová, Šutranová, Michálková, Ratvajská 1, Nejedlíková, Lancz 9, Györiová 1, Bačenková 1, Bujnohová 4, Rajnohová 3, Bíziková 2.



Rozhodcovia: Lovinová, Stancuová (obe Rum.), vylúčenia: 6:1, 7m hody: 5/4 - 6/4, 2414 divákov.







Ako prvé skórovali Slovenky cez Ratvajskú, gól cez krídelníčku bol v súlade s predzápasovým plánom hrať po krajoch. Rakúšanky dokázali zareagovať najmä vďaka trom úvodným gólom Ivančokovej Šoltičovej a o chvíľu skresávali náskok hosťky. V 10. minúte predviedla vydarený lob slovenská kapitánka Bíziková, vyrovnala na 6:6 a trénerka Tijstermanová si vzala time out. Po ňom odskočil jej tím na rozdiel troch gólov a oddychový čas bral tréner Duenas. Jeho tímu však nepomohol - rakúska brankárka Ivančoková sa dostala do tempa, Slovenky nepremieňali sedmičky, nevyužívali presilovky a strácali sebavedomie. Gól po Bízikovej prišiel až po siedmich minútach - na 7:11 znížila Pastorková. Za stavu 15:11 prišla do brány Oláhová namiesto Yablonskej s jediným úspešným zákrokom. Zo siedmich striel inkasovala dva razy a jej tím odchádzala do šatne so šesťgólovým mankom 11:17.



Rakúšanky pokračovali v navyšovaní náskoku aj po prestávke a Oláhová inkasovala dvakrát z úvodných dvoch striel. Jej spoluhráčky sa naopak nedokázali presadiť, keď narástol rozdiel na desaťgólový, vzal si Duenas ďalší oddychový čas. Efektivita jeho ofenzívy sa zlepšila, no súperky dokázali takmer vždy odpovedať a ich sile nepomohlo ani niekoľko kvalitných zákrokov Oláhovej. Jej tím mierne znížil náskok, no domáce ho dokázali udržiavať a následne sa opäť dostali do tempa. Duenas bral ďalší oddychový čas, gólovo bola aktívna Lancz, no domáce nakoniec vyhrali vysoko 37:24.

hlasy po zápase /TASR, STVR: Šport/:



Peter Pčola, asistent trénera SR: "Nikto nečakal taký debakel. Nevedeli sme, čo môžeme od prvého zápasu čakať. V prvom polčase sme zahodili príliš veľa šancí a potom sme súperky pustili do náskoku. Druhý sa už len prakticky dohrával."



Barbora Lanczová, najlepšia strelkyňa SR: "Určite sme veľmi sklamané, chceli sme tento zápas odohrať lepšie a mali sme na to. Rakúšanky však boli určite lepšie vo všetkom, či už v obrane alebo v útoku. Mrzí nás to, ale veríme, že o dva dni proti Slovinkám budeme vedieť zlepšiť našu reputáciu a aj hru."



Karin Bujnochová, spojka SR: "Musím povedať, že som trocha sklamaná. Čakala som z nášho pohľadu lepší zápas. Bohužiaľ nám nevyšlo asi nič a neodkázali sme sa adaptovať na súpera. Nedokázali sme nájsť vhodnú taktiku v obrane ani v útoku."



Kristína Pastorková, pivotka SR: "Neviem, či to bola nervozita, ale na tento turnaj sme sa tešili. Možno práve z toho vyplynuli nejaké tie chyby. Prvý polčas nebol až taký zlý a boli sme na súperovej polovici. Potom si však súper vytvoril náskok, ktorý sme už nedokázali zmazať."



Nicol Nejedlíková, krídelníčka: "Bolo to o nepremenených šanciach, o nedorozumeniach v obrane. Dohodli sme sa na blokovaní stredu a to nám nevychádzalo. Rakúska brankárka mala fantastický deň a keby sme premenili to, čo sme zahodili tak to môže byť úplne istý zápas. Keď nepremeníte tri šance za sebou, sebavedomie klesá a potom sme sa z toho nevedeli vyšvihnúť."



Innsbruck 28. novembra (TASR) - Slovenské hádzanárky vstúpili do majstrovstiev Európy prehrou s domácim Rakúskom, na ktoré nestačili vysoko 24:37. Pre tím trénera Jorgeho Duenasa to znamená výraznú komplikáciu v ceste za prípadným postupom z E-skupiny, odkiaľ idú ďalej najlepšie dva tímy. Slovenky odohrajú ďalší duel v sobotu o 20.30 h proti Slovinkám.Slovenské družstvo tak zostáva bez výhry nad Rakúskom v ostrom zápase, súčasná bilancia sú dve remízy a šesť prehier. Na kontinentálnom šampionáte je prvýkrát po desiatich rokoch, kedy prekvapilo senzačným postupom na úkor Srbska. V rámci E-skupiny ho čaká okrem Slovinska ešte vysoko favorizované Nórsko. V prípade postupu sa Slovenky predstavia v nadstavbovej časti vo Viedni spolu s tímami z D a F-skupiny.